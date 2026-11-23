Wien (OTS) -

Der Unabhängige Monitoringausschuss trauert um Gunther Trübswasser. Seit 2012 prägte Gunther Trübswasser als Mitglied die Arbeit des Unabhängigen Monitoringausschusses maßgeblich viele Jahre bis zu seinem Ausscheiden Ende 2023.

Seine inhaltlichen Schwerpunkte waren vor allem Antidiskriminierung, Barrierefreiheit, und ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen. Sein Engagement für die Menschenrechte reichte weit über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hinaus.

Wir behalten ihn besonders für seine ruhige, aber bestimmte Art in Erinnerung. Er verstand es mit den richtigen Worten zu überzeugen, und gleichzeitig verbindend und respektvoll mit anderen Perspektiven umzugehen. Mit großer Ausdauer und starker Stimme hat er die Ausschussarbeit und den Kampf für die Menschenrechte in Österreich geprägt.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freund*innen und Mitstreiter*innen.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer,

Unabhängiger Monitoringausschuss und Büro