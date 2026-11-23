Wien (OTS) -

“Wer später einen Beruf erlernen und moderne Technologien erfolgreich einsetzen will, muss zunächst die grundlegenden Fähigkeiten beherrschen. Lesen, Schreiben, Rechnen, Konzentration und selbstständiges Denken sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehrausbildung. Deshalb unterstütze ich den Ansatz von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, in den ersten vier Schuljahren auf digitale Endgeräte im Unterricht zu verzichten und den Erwerb dieser Grundkompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen”, betont ÖVP-Lehrlingssprecher Abg. Klaus Mair anlässlich der KI-Grundsatzrede “KIpppunkt” von Staatssekretär Alexander Pröll vergangene Woche.

“Gerade in der dualen Ausbildung zeigt sich, wie entscheidend ein solides Fundament an Wissen und praktischen Fähigkeiten ist. Ein angehender Techniker muss mathematische Zusammenhänge verstehen, ein Handwerker sein Handwerk von Grund auf erlernen. Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge können dabei wertvolle Unterstützung bieten, sie dürfen aber das eigene Können und Verstehen nicht ersetzen. Wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird auch moderne Technologien nicht sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können”, so Mair.

“Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden in immer mehr Lehrberufen eine wichtige Rolle spielen. Umso entscheidender ist es, junge Menschen schrittweise und altersgerecht darauf vorzubereiten. Zuerst müssen die grundlegenden Fähigkeiten gefestigt werden, darauf aufbauend sollen digitale Kompetenzen vermittelt werden. Denn unser Ziel muss es sein, junge Menschen auszubilden, die nicht nur moderne Technologien bedienen, sondern auch selbstständig denken, Probleme lösen und Verantwortung übernehmen können”, unterstreicht Mair abschließend. (Schluss)