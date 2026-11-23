- 23.11.2026, 14:05:33
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Großhandelspreisindizes steigen im Dezember weiter deutlich
Kurzfristige Strom- und Gaspreise steigen weiterhin in Kurz- und Langfristvergleich
Hier die Werte im Überblick:
Strom
Monat
Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Dezember 2026 gegenüber dem Vormonat um 12,9 %. Im Vergleich zum Dezember 2025 liegt der Index damit um 109,2 % höher. Der ÖSPIMonat liegt bei einem Wert von 258,43 EUR/MWh. Der Spitzenlastpreis liegt um 17,8 % über dem Niveau des Grundlastpreises.
Gas
Monat
Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) zeigt im Dezember 2026 gegenüber dem Vormonat einen Anstieg von 6,5 %. Im Jahresvergleich liegt der Index deutlich über dem Niveau des Vorjahres (+162,2 %). Er erreicht damit 89,41 EUR/MWh.
Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.
Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur als PDF zu finden.
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