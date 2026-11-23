St. Pölten (OTS) -

Bereits seit 2018 gibt es die Soziale Alltagbegleitung. Damals wurde das Angebot als niederschwellige ergänzende Leistung der Pflege und Betreuung an 13 Standorten beim Hilfswerk Niederösterreich gestartet. 2021 konnte es auf ganz Niederösterreich ausgerollt werden.

Seit damals hat sich das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt: 2021 wurden rund 40.500 Einsatzstunden von allen niederösterreichischen Trägern geleistet, 2025 waren es bereits über 200.000 Einsatzstunden. Die Nachfrage von Kundenseite ist nach wie vor groß. Aber auch die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist stetig vorhanden.

„ Wir freuen uns, dass wir beim Hilfswerk Niederösterreich ab nächstem Jahr selbst soziale Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter ausbilden dürfen, denn die Nachfrage der Kundinnen und Kunden wird immer mehr und dieser möchten wir auf jeden Fall gerecht werden “, erklärt Lukas Brandweiner, Präsident des Hilfswerk Niederösterreich.

Kompetente Unterstützung und Entlastung für Angehörige

Derzeit sind im Hilfswerk Niederösterreich 141 Soziale Alltagsbegleiter und -begleiterinnen angestellt. Sie betreuen rund 630 Kundinnen und Kunden. Das Angebot wird vom Land Niederösterreich gefördert und ist deshalb auch für Kundinnen und Kunden leistbar: Der geförderte Betrag im Jahr 2026 beträgt Ꞓ 11,75 pro Stunde.

Soziale Alltagsbegleiterinnen und soziale Alltagsbegleiter leisten den Kundinnen und Kunden im häuslichen Umfeld Gesellschaft. Sie entlasten in ihren zwei- bis sechsstündigen Einsätzen die pflegenden Angehörigen: Sie unterstützen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, richten Mahlzeiten oder kochen gemeinsam, lesen vor oder begleiten bei Arztbesuchen, Spaziergängen und Besorgungen. Ziel ist es, die betroffenen Menschen zu motivieren, wieder aktiv am sozialen Leben teilzuhaben.

Die ersten Ausbildungen starten im Februar 2027

Die Ausbildung startet am 1. Februar 2027 in Korneuburg. Weitere Ausbildungen sind ab Mitte März in Maria Enzersdorf, ab 26. April in St. Pölten und ab September in Krems geplant. Sie umfasst 100 Theoriestunden sowie 40 Stunden Praktikum.

Die Ausbildung ist kompakt und vielseitig. Gelehrt wird alles, was man für die praktische Berufsausübung braucht: Grundkenntnisse zu altersbedingten Krankheitsbildern (Demenz, Parkinson), Grundpflege und Mobilisation, Umsetzung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und Alltagsbetreuung, soziale Kompetenzen wie Kommunikation und Konfliktbewältigung, rechtliche Grundlagen, Einhaltung von Hygienevorschriften, Selbstorganisation, Methoden zur Alltagsaktivierung und vieles mehr.

Ausbildungskosten: Das Hilfswerk Niederösterreich übernimmt für all jene Interessentinnen und Interessenten die Ausbildungskosten, die im Anschluss beim Hilfswerk Niederösterreich tätig sind. Für externe Personen – die keine Anstellung beim Hilfswerk Niederösterreich anstreben – liegen die Ausbildungskosten 2027 bei 1.700 Euro.

In erster Linie werden vom Hilfswerk Niederösterreich Soziale Alltagsbegleiter*innen ausgebildet, um sie im eigenen Unternehmen zu beschäftigen.

Hilfswerk Niederösterreich – renommierte Bildungsinstitution

Das Hilfswerk Niederösterreich verfügt über jahrelange Erfahrung als Bildungsinstitution: Seit Jahrzehnten wird ein umfangreiches internes Bildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung angeboten. Das gesamte verpflichtende Weiterbildungsprogramm kann intern – ohne Kosten und während der Arbeitszeit – absolviert werden.

Aber auch im pädagogischen Bereich werden im Rahmen der Hilfswerk Akademie Ausbildungen in der Kinderbetreuung (Tagesmutter, Betreuer in Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderbetreuer in NÖ Kindergarten und Hort) angeboten. Die Hilfswerk Akademie ist CERT NÖ zertifiziert (noe.hilfswerkakademie.at).

Details zur Ausbildung finden Interessentinnen und Interessenten online: https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/ausbildung-soziale-alltagsbegleitung/

Telefonisch steht das Hilfswerk Niederösterreich unter 05 9249-33120 für Fragen zur Ausbildung zur Verfügung.