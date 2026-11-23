Wien (OTS) -

Wie können Schulen den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden? Und wie lässt sich ein Lernumfeld gestalten, in dem sich alle angenommen, gestärkt und gefördert fühlen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die diesjährige WieNGS Jahrestagung unter dem Titel „Diversität und Gesundheitsförderung im Klassenzimmer“ im Wiener Rathaus. Dabei hatten rund 300 Teilnehmer*innen die Möglichkeit, an Fachvorträgen teilzunehmen sowie wertvolle Erfahrungen mit Kolleg*innen und Expert*innen auszutauschen. Diskutiert wurden die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, wie man diesen gerecht werden kann und wie das Lernumfeld inklusiv und gesund werden kann. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Vielfalt, Teilhabe, Chancengerechtigkeit und die Stärkung der psychischen und sozialen Gesundheit im Schulalltag. Fachliche Vorträge, Vernetzungsmöglichkeiten und praxisnahe Beispiele aus WieNGS-Schulen boten Gelegenheit, neue Perspektiven kennenzulernen und konkrete Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen.

Vielfalt als Chance für eine gesunde Schule

„Jedes Kind bringt unterschiedliche Voraussetzungen, Erfahrungen und Bedürfnisse mit in die Schule. Seit mittlerweile 29 Jahren gibt es das Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen, welches mit Unterstützungsangeboten und einer starken gemeinsamen Vision die Schulen auf ihrem Weg zur `Gesunden Schule´ begleitet“, hebt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, hervor.

Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, hebt bei der Eröffnung der Jahrestagung die Bedeutung der ganzheitlichen Gesundheitsförderung hervor: „Gesundheitsförderung in der Schule bedeutet auch, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen und sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken. Dafür braucht es ein Umfeld, das Zugehörigkeit vermittelt, soziale Beziehungen fördert und individuelle Ressourcen sichtbar macht. Dafür entwickelt das `WieNGS´ maßgeschneiderte Angebote, um Schulen auf diesem Weg zu begleiten und wird das – nicht zuletzt durch die ausgeprägte Vernetzung – auch weiterhin erfolgreich tun“.

Darauf aufbauend verweist MMag.a Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien, auf die Bedeutung gemeinschaftlicher Verantwortung: „Gerade in der Schule ist es entscheidend, die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen und ihre gesundheitlichen Ressourcen zu stärken. Als langjährige Trägerorganisation des Wiener Netzwerks Gesundheitsfördernde Schulen ist es der ÖGK eine Herzensangelegenheit, Schulen auf ihrem Weg zu einer Gesunden Schule zu begleiten“, so Streissler-Führer.

Für Mag.a Dr.in Barbara Holub, Leiterin des Instituts Schulentwicklung und Leadership (I:SEL), Pädagogische Hochschule Wien, ist die Stärkung pädagogischer Handlungsmöglichkeiten zentral: „Pädagog*innen begegnen im Schulalltag einer großen Vielfalt an individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, sie mit Wissen, geeigneten Methoden und konkreten Handlungsmöglichkeiten zu unterstützen. Gesundheitsförderung und ein diversitätsbewusster Umgang mit Schüler*innen müssen daher auch in der Aus- und Weiterbildung von Pädagog*innen einen zentralen Stellenwert einnehmen."

Abschließend betont HRin Elisabeth Fuchs, MEd, Bildungsdirektorin für Wien, dass sich das „WieNGS“ besonders durch sein partnerschaftliches Zusammenwirken auszeichnet. „Eine Schule, die Gesundheit fördert, ist eine Schule, die Vielfalt ernst nimmt und allen Beteiligten mit Wertschätzung begegnet. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis, Engagement und die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Das `WieNGS´ schafft mit seinem Netzwerk eine wichtige Verbindung zwischen Schulen und Expert*innen und ermöglicht es, erfolgreiche Ansätze auszutauschen und neue Ideen für einen inklusiven und gesundheitsfördernden Schulalltag zu entwickeln.“

Fachliche Impulse für einen vielfältigen Schulalltag

Auch dieses Jahr ist es gelungen, dass sich die Teilnehmer*innen bei spannenden Vorträgen und lebhaften Diskussionsrunden ausgetauscht, informiert und vernetzt haben. Mit Fachvorträgen unter dem Titel „Schule, die stärkt“ wurde die Bedeutung eines gesundheitsfördernden und stärkenden Schulumfelds thematisiert. Ein weiterer Vortrag widmete sich der „Diversitätsorientierten Resilienz von Schüler*innen“ und beleuchtete, wie die Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Lebensbedingungen gefördert werden kann.

Neben den fachlichen Inputs stand insbesondere der Austausch innerhalb des Netzwerks im Mittelpunkt. Bei einer gemeinsamen Vernetzungs- und Reflexionsphase konnten die Teilnehmer*innen Erfahrungen teilen, Herausforderungen diskutieren und gemeinsam Perspektiven für eine gesundheitsfördernde Schulkultur entwickeln.

Ein Bewegungsimpuls ergänzte das Programm und setzte einen aktivierenden Akzent. Die WieNGS Jahrestagung unterstrich einmal mehr die Bedeutung von Austausch, Kooperation und gemeinschaftlichem Engagement für eine Schule, in der Gesundheit, Vielfalt und Teilhabe selbstverständlich zusammengehören.

Über das „Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen“

Das Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen (WieNGS) wurde 1997 gegründet, um Wiener Schulen bei der Entwicklung zur gesundheitsfördernden Schule zu unterstützen. Das Angebot reicht von regelmäßigen Treffen der Schul-Koordinator*innen über Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zu Projektförderungen. Durch das vierstufige Beteiligungssystem kann jede Schule frei bestimmen, in welchem Ausmaß sie Ressourcen und Ideen in ihre Entwicklung zur Gesunden Schule investiert. Das Projekt wird von der Pädagogischen Hochschule Wien, der Bildungsdirektion für Wien, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Wiener Gesundheitsförderung – WiG getragen. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das WieNGS wird daraus finanziert. Weitere Informationen zum WieNGS finden Sie auf wiengs.at