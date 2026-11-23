Wien (OTS) -

Sich sicher und respektiert zu fühlen, ist in jedem Alter eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität. Die Häuser zum Leben und das Gewaltschutzzentrum Wien verbindet deshalb ein gemeinsames Ziel: Gewalt frühzeitig erkennen, Betroffene stärken und Menschen Sicherheit geben. „In unseren Häusern und Pensionist*innenklubs begegnen sich täglich tausende Menschen. Dieses Miteinander bedeutet auch Verantwortung. Deshalb gehören Prävention, Sensibilisierung und eine klare Haltung gegen jede Form von Gewalt fest zum Selbstverständnis der Häuser zum Leben“ , betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Im Rahmen einer gemeinsamen Fachtagung brachten die beiden Organisationen ihre Erfahrungen und Kompetenzen zusammen und schufen Raum für Austausch, Wissenstransfer und neue Perspektiven auf wirksame Gewaltprävention.

Gewaltschutz beginnt mit Hinschauen

Im Mittelpunkt der Tagung stand eine klare Botschaft: Gewaltschutz ist keine Aufgabe Einzelner, sondern eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung. Prävention setzt dabei lange vor einer akuten Gewaltsituation an. Sie bedeutet, Wissen über unterschiedliche Formen und Dynamiken von Gewalt zu vermitteln, mögliche Risikofaktoren und Warnsignale frühzeitig wahrzunehmen und Menschen darin zu stärken, in kritischen Situationen angemessen zu handeln. „Gewaltschutz beginnt mit Hinschauen, darf dort aber nicht enden. Entscheidend ist, dass aus Aufmerksamkeit auch Handlungssicherheit und verlässliche Strukturen entstehen. Als Fonds Soziales Wien unterstützen wir ein klares gemeinsames Ziel: Menschen sollen sich sicher fühlen, ernst genommen werden und wissen, wo sie Unterstützung bekommen“ , so Monika Badilla, stellvertretende Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW).

Wirksame Präventionsarbeit

Gerade weil Gewalt Menschen unabhängig von Alter und Lebenssituation betreffen und in unterschiedlichen sozialen Kontexten auftreten kann, gibt es nicht den einen Ansatz der Gewaltprävention. Wirksame Präventionsarbeit muss unterschiedliche Zielgruppen, Lebenslagen und Formen von Gewalt berücksichtigen und entsprechend früh ansetzen. „Je nach Lebenssituation und Zielgruppe können dafür unterschiedliche Maßnahmen notwendig sein. Genau deshalb ist der Austausch zwischen verschiedenen Berufsgruppen so wichtig: Schutz vor Gewalt muss dort ansetzen, wo Menschen leben, arbeiten und miteinander in Beziehung stehen“ , betont Nicole Krejci, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrum Wien.

Im Rahmen der Tagung brachten Caroline Krammer, Direktorin für Prävention und Leistungswesen der AUVA, und Brigitte Temel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung, Impulse aus Forschung und Praxis ein. Im „Mosaik der Erfahrungen“ wurden unterschiedliche Realitäten und Gewaltformen beleuchtet und anhand konkreter Fallbeispiele gezeigt, wie Schutz wirksam gestaltet werden kann.

Gewaltschutz an 365 Tagen im Jahr

Die Fachtagung ist Teil des langfristigen Engagements der Häuser zum Leben. Das Thema Gewaltschutz wurde in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut. Den Rahmen dafür bildet ein unternehmenseigenes Gewaltschutzprogramm. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der laufenden Präventionsarbeit: Mitarbeiter*innen sollen unterschiedliche Formen von Gewalt erkennen, mögliche Risikosituationen frühzeitig wahrnehmen und wissen, welche Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote ihnen zur Verfügung stehen. Dazu zählen Präventionsmaßnahmen und kontinuierliche Aufklärungsarbeit ebenso wie E-Learning-Angebote, Workshops und interne Schulungen. Hierzu wurde gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum Wien auch ein mehrteiliges E-Learning-Programm entwickelt. „Die Häuser zum Leben und das Gewaltschutzzentrum Wien verfolgen ein gemeinsames Ziel: Gewalt möglichst zu verhindern, Risiken frühzeitig zu erkennen, Handlungssicherheit zu stärken und Betroffenen wirksame Unterstützung zu bieten“ , betont Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Klare Haltung gegen Gewalt

Die breite Beteiligung von Fachexpert*innen aus Bundesministerien, den Bundesländern, Sicherheits- und Einsatzorganisationen sowie unterschiedlichen Fachinstitutionen unterstrich die klare Haltung gegen Gewalt. Gemeinsam beteiligen sie sich auch an der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“, die jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember ein sichtbares Zeichen für ein gewaltfreies Leben setzt.

Über die Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionisten-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien.