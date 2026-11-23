Wien (PK) -

Welchen Beitrag können die Regionen leisten, um den Wohlstand Österreichs auch in Zukunft zu sichern und den stattfindenden demographischen Wandel zu gestalten? Das ist für Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs die zentrale Frage einer Enquete des Bundesrats, die heute unter dem Titel "Wohlstand, Wandel, Weitblick: Starke Regionen für Österreichs Zukunft" im Parlament abgehalten wurde. Eine der großen Herausforderungen sei es, die Regionen widerstandsfähiger zu machen und im Sinne des Föderalismus gemeinsam dafür zu sorgen, dass Österreich auch in Zukunft ein starkes, sicheres und lebenswertes Land bleibe, hielt die Bundesratspräsidentin fest.

Die Keynote zur Bundesrats-Enquete trug der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner bei. Sein Redebeitrag "Österreich 2035: Wohlstand sichern, Wandel gestalten, Regionen stärken" fokussierte auf die Herausforderungen für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts. Eine zielgerichtete Industriestrategie müsse sich darauf fokussieren, dass Österreichs Unternehmen ihre bereits vorhandenen Kompetenzen mit der Technologie der Zukunft verbinden können. Dazu brauche es eine stabile Verwaltung, die ermögliche, statt zu verhindern, aber auch Sicherheit und die Wahrung des sozialen Zusammenhalts.

Schwarz Fuchs: Zukunft Österreichs heißt Zukunft seiner Regionen

"Wenn wir über die Zukunft Österreichs sprechen, müssen wir vor allem auch über die Zukunft seiner Regionen sprechen", betonte Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs in ihrer Eröffnungsrede. Der Titel der Enquete "Wohlstand, Wandel, Weitblick: Starke Regionen für Österreichs Zukunft" sei daher sehr bewusst gewählt worden, um daran zu erinnern, dass Österreich nicht nur Wien oder die großen Ballungsräume sei. "Starke Regionen sind keine Ergänzung zu einem starken Österreich. Sie sind dessen Voraussetzung", sagte Schwarz-Fuchs.

Derzeit durchlaufe Österreich eine Phase von Veränderungen. Der internationale Wettbewerb und Energie- und Arbeitskosten würden die Unternehmen belasten, Bürokratie und lange Verfahren Investitionen bremsen. Gleichzeitig fehle es auch an qualifizierten Arbeitskräften. Dazu komme eine demografische Entwicklung, die die Gesellschaft in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern werde. In vielen Regionen würden mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als junge Menschen nachkommen, mit Folgen für den Arbeitsmarkt, die Betriebe, für Pflege und Gesundheit, für Gemeinden, für Schulen und für den öffentlichen Dienst. Parallel dazu würden Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in raschem Tempo verändern. Diese Entwicklungen könnten verunsichern, doch der Wandel könne auch positiv sein. Entscheidend ist, wie er gestaltet werde.

Daher frage die Enquete auch nach den Voraussetzungen, die Österreich brauche, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Wie es um Investitionen, Bürokratie, Energie und Infrastruktur und Ausbildung stehe, seien keine abstrakten Fragen. Ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort sei die Grundlage für soziale Sicherheit, Bildung, Infrastruktur und gute Zukunftschancen.

Die Enquete stelle daher auch den demografischen Wandel in den Mittelpunkt. Die Entwicklung der Altersstruktur erfordere, die vorhandenen Potenziale besser zu nutzen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Es gelte, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger gesund im Erwerbsleben zu halten und Qualifikation und Weiterbildung zu stärken. Offen reden müsse man auch über qualifizierte Zuwanderung und wie sie erfolgreich sein könne. Ein zentraler Schlüssel sei die Bildung, da die Arbeitswelt sich rasch verändere. Daher brauche Österreich gute Schulen, starke berufliche Ausbildung, Weiterbildung und lebenslanges Lernen und die Bereitschaft, Innovation als Chance zu sehen.

Wohlstand braucht Sicherheit und Resilienz

Wohlstand hänge nicht zuletzt von Sicherheit und Stabilität ab. Die Pandemie, der Krieg in Europa, Energieengpässe, Cyberangriffe und zunehmende geopolitische Spannungen hätten gezeigt, wie verletzlich moderne Gesellschaften sein können, merkte die Bundesratspräsidentin an. Deshalb sei der zweite große Schwerpunkt der Enquete die Frage der Resilienz der Regionen. Wenn für längere Zeit der Strom ausfalle, Kommunikationsnetze nicht mehr funktionieren, kritische Infrastruktur Ziel eines Cyberangriffs werde oder Lieferketten unterbrochen werden, zeige sich sehr rasch, wie gut ein Staat auf Krisen vorbereitet sei.

Bei Wasser, Energie, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Kommunikation und öffentlicher Sicherheit komme gerade den Ländern und Gemeinden eine entscheidende Rolle zu. Denn Krisen werden zwar auf nationaler Ebene oder auf Bundesländer-Ebene koordiniert. Bewältigt würden sie aber zu einem großen Teil vor Ort, wo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Einsatzorganisationen, Energieversorger, Krankenhäuser und viele weitere Einrichtungen handlungsfähig bleiben müssten.

Föderalismus als Verbindung der Stärken aller Ebenen

Um für Krisen gerüstet zu sein, brauchen wir Vorsorge, klare Verantwortlichkeiten, funktionierende Kommunikationswege und vor allem eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Föderalismus bedeute für sie nicht, dass jeder nur auf seinen eigenen Zuständigkeitsbereich achte. Er bedeute, dass es Verantwortung auf mehreren Ebenen gebe, und die Zusammenarbeit zwischen diesen Ebenen, betonte die Bundesratspräsidentin. Dabei gehe es nicht darum, ob Bund, Länder oder Gemeinden wichtiger seien, sondern darum, dass jede Ebene ihre Stärken einbringen könne und Lösungen möglichst dort zu finden, wo man die Problemstellungen am besten kenne.

Eine Enquete könne diese Fragen nicht abschließend beantworten, meinte Schwarz-Fuchs. Sie könne aber unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen. Die großen Herausforderungen unserer Zeit würden den Austausch brauchen und den Mut, Dinge offen anzusprechen. Diesen offenen und konstruktiven Austausch erhoffe sie sich vom heutigen Tag.

Wallner: Brauchen eine Verwaltung der Ermöglichung, nicht der Verhinderung

Die Keynote zur Enquete trug der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner bei. Unter dem Titel "Österreich 2035: Wohlstand sichern, Wandel gestalten, Regionen stärken" umriss er Grundlinien der Wirtschaftspolitik. Bis 2035 müssten viele wichtige Entscheidungen fallen - über Investitionen, Energie, Krisenfestigkeit, und vergleichbare Chancen für alle. Derzeit würden sich massive Brüche abzeichnen. Die Rezepte von gestern würden nur mehr bedingt ausreichen, um den Wohlstand und die Errungenschaften des sozialen Wohlfahrtsstaates zu sichern. Wallner stellte dabei die digitalen Technologien in den Mittelpunkt. Diese würden heute ganz selbstverständlich genützt und seien entscheidend für den Wohlstand von morgen. Die Frage sei jedoch, wie Europa und Österreich sich an diesen Entwicklungen beteiligen. Er habe manchmal den Eindruck, dass man sich nur mehr mit der Regulierung der Technologien, nicht mit ihrer Entwicklung befasse.

Der internationale Wettbewerb sei härter geworden. Derzeit setze China mit staatlich massiv gestützten Exporten Europa unter Druck. Auf Dauer werde sich zeigen, ob im chinesischen Modell tatsächlich die Zukunft liege. Aus seiner Sicht werde die Sicherung des Wohlstands nicht nur mit mehr Geld, neuen Gesetzen und mehr Verwaltung gelingen. Gefordert sei nicht "Verhinderungsbürokratie", sondern "Ermöglichungsbürokratie". Entscheidend werde die Infrastruktur, insbesondere die digitale Infrastruktur sein. Aus gutem Grund würden die Länder massiv in die Internetversorgung der ländlichen Gebiete investieren. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass Industriezentren in Zukunft große Rechenzentren brauchen werden. Hier würden ganz neue Fragen auftauchen, etwa wie mit dem enormen Energiebedarf umzugehen sei.

Die Unternehmen als das wirtschaftliche Rückgrat des Landes würden massiv unter Druck stehen. Ein Teil der Problem sei dabei selbstgemacht. Ein stabile, gute Verwaltung sei zweifellos wichtig. Man müsse aber bürokratische Auswüchse im Auge behalten. Entbürokratisierung bedeute auch, ein Stück Eigenverantwortung zurückzugeben. Österreich müsse nicht unbedingt das amerikanischen Prinzip "Build first, regulate later" ungefragt übernehmen. Man dürfe sich aber fragen, ob bei allen Diskussionen über Zukunftsfragen der Fokus immer zuerst auf der Frage der Regulierung liegen müsse.

Verbindung von vorhandenem Wissen mit Technologie der Zukunft

Um auch in Zukunft Wachstum sicherzustellen, müsse Österreich seine traditionell hohe Facharbeiterkompetenz nützen, meinte Wallner. Die Verbindung neuer Technologien mit dem Wirtschaftsstandort sah er dabei als die eigentliche Kernfrage einer funktionierenden Industriestrategie. Handwerkliches Können und neue Technologien seien kein Widerspruch, sondern es müsse beides kombiniert werden. Hier habe Österreich Chancen, die aber genützt werden müssten. Aus seiner Sicht müsste Österreich bei der Berücksichtigung neuer Technologien in der Ausbildung viel offensiver vorgehen.

Große Fragen in diesem Zusammenhang seien die Wahrung des sozialen Zusammenhalts, eines handlungsfähigen Staates und der Sicherheit. Das Sicherheitsgefüge dürfe nicht verloren gehen, mahnte Wallner. Werde das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates erschüttert, leide auch die Wirtschaft massiv. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten, sei daher ein zentrales Thema der Politik.

Die Politik werde nicht an Strategiepapieren gemessen werden, sagte Wallner. Sie werde daran gemessen werden, ob Unternehmen weiterhin investieren, ob die Jugend gute Ausbildung und sichere Arbeitsplätze vorfinde, ob eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sei. Die Frage werde sein, ob die Gemeinden lebendig bleiben und ob der Wohlstand abgesichert werden könne. Das brauche den mutigen Blick nach vorne. (Fortsetzung Enquete des Bundesrats) sox

HINWEIS: Fotos von dieser Enquete finden Sie im Webportal des Parlaments. Die parlamentarische Enquete wurde live in der Mediathek des Parlaments übertragen und ist dort als Video-on-Demand abrufbar. Ein Fachdossier der Parlamentsdirektion informiert zum Thema "Was stärkt die Resilienz von Regionen?"