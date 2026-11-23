Wien (OTS) -

„Die Weltklimakonferenz in Antalya ist ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. ÖVP-Klimaminister Totschnig will sein Klimagesetz trotzdem im Dezember ins Parlament bringen und im Jänner beschließen lassen. Damit setzt die Regierung den Wohlstand der Österreicher in einem geopolitischen Spiel ein, dessen Ausgang nicht in Wien entschieden wird, sondern in Peking, Neu-Delhi und Washington“, erklärte heute FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm.

Die USA sind aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, China will seine Emissionen bis 2035 gerade einmal um sieben bis zehn Prozent unter den eigenen Höchststand senken. „Europa läuft voraus, und Österreich will noch zehn Jahre vor Europa ankommen. Wer so weit vorausläuft und sich umdreht, sieht, dass ihm niemand folgt. Das ist der Ritt auf der Rasierklinge: Wir investieren Milliarden, deren Nutzen fürs Weltklima davon abhängt, dass alle anderen später mitmachen“, so Kolm.

Für den europäischen Emissionshandel gelte das Prinzip des Wasserbetts: „Drückt man es in Österreich nieder, hebt es sich anderswo. Was wir hier teuer einsparen, kann in einem anderen Land billiger ausgestoßen werden. Für Industrie und Energie gilt das heute schon, für Gebäude und Verkehr ab 2028.“ Dass andere Mitgliedstaaten oder Sektoren davon zumindest kurzfristig profitieren können, habe Totschnigs Ministerium im August in einer Anfragebeantwortung selbst eingeräumt. Österreichs Anteil an den weltweiten Treibhausgasen bezifferte dasselbe Ministerium mit „etwas über 1 Promille“.

Bis Ende 2027 wolle diese ÖVP-verwaltete Regierung einen Klimafahrplan bis 2040 vorlegen. „Ein Fahrplan funktioniert bei der Bahn, weil man Schienen und Züge kennt. Welche Technologie 2040 die günstigste ist, weiß heute niemand. Wer trotzdem einen Fahrplan dafür schreibt, maßt sich Wissen an, das niemand hat. Dieses Wissen steckt nur in Marktpreisen, nicht in politisch festgesetzten – weder im CO2-Preis per Gesetz noch in der CO2-Menge per Zertifikatedeckel“, so Kolm.

Unter Berufung auf eine Sozialpartnerstudie nenne das Klimaministerium Mehrinvestitionen von 6,4 bis 11,2 Milliarden Euro pro Jahr bis 2040. Wie viel davon allein auf den Vorsprung gegenüber dem EU-Zieljahr 2050 entfällt, habe bisher kein Ressort beziffert, obwohl Kolm genau das im September parlamentarisch abgefragt hat. „Ich habe schon im Jänner gewarnt, dass sich diese Klimapolitik als gewaltige Fehlinvestition erweisen könnte. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Was in ein politisches Zieljahr fließt, fehlt beim Hochwasserschutz, bei der Dürrevorsorge und bei Innovationen, die sich auch ohne Förderung rechnen. Eine Fehllenkung von Kapital bezahlt der Arbeits- und Wirtschaftsstandort.“

„Umweltschutz setzt Wohlstand voraus. Wer die Menschen ärmer macht, schadet am Ende auch der Umwelt. Klimaschutz, der sich weltweit durchsetzt, entsteht nicht in Abschlusserklärungen, sondern dort, wo eine neue Technologie billiger ist als die alte. Dann ziehen auch Indien und China mit, freiwillig und ohne Konferenz. Wettbewerb ist das Verfahren, das solche Lösungen findet, ein Zieljahr im Gesetz ist es nicht. Klimaneutralität kann nicht erfolgreich befohlen werden“, betont Kolm.

Die FPÖ fordert, das Klimagesetz nicht zu beschließen, das Zieljahr 2040 auch aus dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu streichen, die nationale CO2-Steuer abzuschaffen und in den Gleichschritt mit dem EU-Zieljahr 2050 zurückzukehren. „Beim europäischen Emissionshandel ist der erste Schritt eine grundlegende Überarbeitung, der nächste eine Aussetzung, solange die großen Emittenten der Welt nicht mitziehen. Und grundsätzlich gilt: Die Politik hat für CO2 weder Preise noch Mengen festzulegen“, so Kolm. Mittel sollen in Anpassung und Resilienz fließen statt in eine hochriskante nationale Reduktionswette.