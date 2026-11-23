Wien (OTS) -

„In einer Welt, in der sich die Grundlagen für Wohlstand, Sicherheit und geopolitischen Einfluss fundamental verändern, muss sich auch Europa ändern und erfolgreich aufstellen“, sagte Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), heute in Wien. Kocher sprach anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Conference on European Economic Integration (CEEI), die ganz im Zeichen der aktuellen globalen geoökonomischen, technologischen und demographischen Veränderungen und ihrer Bedeutung für Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) steht. Die von der OeNB gemeinsam mit der polnischen Zentralbank, der Narodowy Bank Polski (NBP), organisierte Konferenz findet vom 23. bis zum 24. November 2026 in Wien statt.

Europa müsse auf das sich rasch wandelnde globale Umfeld reagieren. Flexibilität, Innovation und gemeinsames Handeln seien das Gebot der Stunde, betonte Kocher in seinen Eröffnungsworten. Pawel̸ Szal̸amacha, Vorstandsmitglied der NBP, stimmte zu und unterstrich: Politische Entscheidungsträger:innen, Ökonom:innen und Vertreter:innen der Wissenschaft müssen mit der raschen Transformation mitgehen, Herausforderungen aktiv begegnen und neu entstehende Chancen nutzen.

Neue wirtschaftliche Realitäten – was bedeuten sie für CESEE und andere Regionen?

Das wirtschaftliche Umfeld ist weltweit tiefgreifenden Veränderungen unterworfen, und sie betreffen alle Länder, auch jene in CESEE. Vor diesem Hintergrund wird bei der diesjährigen CEEI erörtert, wie wir auf die zunehmenden geopolitischen und geoökonomischen Herausforderungen reagieren und gleichzeitig Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit bewahren können. Auch das transformative Potenzial technologischer Innovationen ist Thema: Inwiefern können künstliche Intelligenz und andere neue Technologien die Produktivität steigern, wirtschaftliche Konvergenz fördern und neue Chancen und Möglichkeiten schaffen? Wie können wir die damit verbundenen Risiken reduzieren und Herausforderungen bewältigen?

Dabei stellt sich auch die Frage nach der sich wandelnden Rolle des Staates in dieser Zeit erhöhter Unsicherheit. Agile, flexible wirtschaftliche Strukturen, zukunftsorientierte Politik und enge Zusammenarbeit – all das wird es brauchen, um in diesem Umfeld Wachstumspotenzial zu heben und die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Schocks zu stärken.

Führende Persönlichkeiten im Diskurs zu den drängendsten Fragen Europas

Die CEEI beweist sich einmal mehr als Forum, das hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, der Wissenschaft, Zentralbanken und anderen Institutionen zusammenbringt. Auf der Liste der prominenten Teilnehmer:innen finden sich etwa Beata Javorcik, Chefökonomin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Wirtschaftsnobelpreisträger Simon Johnson von der MIT Sloan School of Management und Huw Pill, Chefökonom der Bank of England.

Den Abschluss der Konferenz bildet die Runde der Zentralbanker:innen: Boris Vujčić, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Pawel̸ Szal̸amacha, Vorstandsmitglied der NBP, und OeNB-Gouverneur Martin Kocher erörtern Wege, wie Europa – und insbesondere CESEE – ihre Resilienz verbessern können. Thematisiert werden u. a. kurzfristige Maßnahmen, langfristige Strukturreformen und die Rolle der Zentralbanken bei der Stärkung der europäischen Wirtschaft.

Hintergrund: Conference on European Economic Integration (CEEI)

Die CEEI ist eine von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) mit wechselnden Kooperationspartnern veranstaltete Konferenz. Heuer wurde die CEEI gemeinsam mit der Narodowy Bank Polski, der polnischen Zentralbank, organisiert. Die CEEI bringt jeden Herbst führende Persönlichkeiten aus Geldpolitik, Wirtschaftsforschung und Finanzwesen zusammen. Wiederkehrender Fokus der Konferenz ist die Perspektive der Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas, die einen inhaltlichen Schwerpunkt der OeNB darstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der OeNB.