Wien (OTS) -

„ÖVP und Grüne haben mit völlig überzogenen Förderungen die Preise für neue Heizungen in die Höhe getrieben. Bezahlt haben das zunächst alle Steuerzahler. Heute fehlen diese Milliarden im Budget, das die Regierung mit höheren Steuern und Abgaben sanieren will. Und wer jetzt selbst eine neue Heizung braucht, muss mit den massiv gestiegenen Preisen zurechtkommen. Die Bürger zahlen damit mehrfach für dieselbe verfehlte Politik“, kritisierte FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl anlässlich der aktuellen Aussagen einer WIFO-Ökonomin.

Von 2020 bis 2024 stiegen die durchschnittlichen Kosten für einen Heizungstausch um 60 Prozent auf über 27.000 Euro. Gleichzeitig wurden rund 1,7 Milliarden Euro an Bundesförderungen ausbezahlt. Durch die Kombination verschiedener Zuschüsse waren sogar Förderungen möglich, die höher waren als die gesamten Kosten der neuen Heizung.

„Die Grünen haben die Förderungen vorangetrieben, die ÖVP hat mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium diese Politik mitgetragen. Dass immer höhere Förderungen bei begrenztem Angebot auch die Preise nach oben treiben, sollte eigentlich jeder Wirtschaftspartei klar sein. Stattdessen hat die ÖVP Milliarden an Steuergeld ausgegeben und damit genau das verteuert, was für die Menschen leistbarer werden sollte. Einmal mehr zeigt sich, wie wenig wirtschaftlicher Sachverstand bei der ÖVP noch vorhanden ist“, so Hammerl abschließend.