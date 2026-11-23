Wien (OTS) -

Die COP31 ist ohne tragfähiges Ergebnis zu Ende gegangen. „Das ist ein klarer Rückschlag für den globalen Klimaschutz“, konstatiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Nun müsse es darum gehen, das Ruder herumzureißen und klar für mehr Klimaschutz einzutreten. Österreich und Europa müssten ganz vorne dabei sein. „Wir wollen uns an die Spitze der Veränderung stellen und die Technologien der Zukunft produzieren! Investitionen in Klimaschutz sind Investitionen in eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze für unsere Zukunft!“ ****

Die SPÖ setzt sich in der Bundesregierung für mehr Klimaschutz ein. Der Ausbau von erneuerbaren Energien wurde beschleunigt. Neue und zielgerichtetere Förderungen gibt es für den klimafreundlichen Heizungstausch. Und nach fünf Jahren ohne verbindliche Klimaziele wird Österreich wieder ein Klimagesetz bekommen. „Damit bleibt das Ziel der Klimaneutralität 2040 nicht länger Überschrift und Schlagzeile, sondern wird endlich in ein Gesetz gegossen“, so Herr. Eine Regierungsvorlage dazu soll im Dezember ins Parlament eingebracht und Jänner 2027 beschlossen werden.

„Wir wollen unser Geld in eine saubere und sichere Zukunft bei uns in Österreich investieren, nicht Strafen an Brüssel zahlen oder Milliarden an Öl- und Gasdiktatoren überweisen“, erklärt die Abgeordnete den Zugang der SPÖ. (Schluss) mf/ff