Markt Allhau (OTS) -

Seit April 2026 produziert die Familie Haller in Markt Allhau Biomethan, welches in das Gasnetz von Netz Burgenland eingespeist wird. Erzeugt wird das Biomethan aus dem Stallmist des eigenen Rinderbetriebs. Investiert wurde in Erwartung des seit Jahren angekündigten Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG). „Wir haben investiert, weil uns die Politik über Jahre einen verlässlichen Rahmen für die Einspeisung von Biomethan in Aussicht gestellt hat. Unsere Anlage läuft, aus dem Stallmist unserer Rinder wird Energie für die Region. Das volle Potenzial können wir derzeit noch nicht ausschöpfen. Was fehlt, ist das notwendige Gesetz, das diesen Weg langfristig wirtschaftlich absichert.“ , sagt Christoph Haller, Tierarzt sowie Land- und Energiewirt in Markt Allhau.

Anlagen wie jene in Markt Allhau sind aktuell noch eine Seltenheit – nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich. Familie Haller kann mit ihrer Biomethan-Anlage aktuell 375 Normkubikmeter Biomethan pro Stunde einspeisen. Eingespeist wird in das Mitteldrucknetz zwischen Markt Allhau, Ollersdorf, Stegersbach und Oberwart. „Markt Allhau zeigt, dass die Einbindung von Biomethan in das bestehende Gasnetz nicht nur technisch einwandfrei und ganzjährig funktioniert, sondern auch, dass durch die enge Abstimmung zwischen Familie Haller und Netz Burgenland ein für alle optimierter Netzanschluss erfolgt.“ , erklärt Gerhard Wischenbarth, Prokurist bei Netz Burgenland.

Realisierte Projekte wie in Markt Allhau sind in der Branche bisher die seltene Ausnahme, und das hat einen Grund: Es fehlt immer noch der notwendige, vielfach von der Politik angekündigte rechtliche Rahmen. Auch Anlagen wie jene der Familie Haller, die in Vorleistung gegangen sind, hoffen auf ein baldiges Gesetz – investiert wurde nämlich in der Erwartung, dass das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) wie versprochen endlich beschlossen wird. Über das Gesetz wird zwar seit mehreren Legislaturperioden verhandelt, die aktuelle Bundesregierung hat das EGG jedoch als eines ihrer Leuchtturmprojekte bezeichnet und den Beschluss für Sommer 2025 angekündigt. Beschlossen ist das Gesetz allerdings bis heute nicht.

Dabei bringt Biomethan gerade volkswirtschaftlich zahlreiche positive Effekte, wie eine aktuelle Studie der Servicestelle Erneuerbare Gase beziffert: Pro Terawattstunde (TWh) produziertem Biomethan entstehen in der Investitionsphase einmalig rund 5.100 Vollzeitäquivalente an Beschäftigung und rund 390 Mio. Euro Bruttowertschöpfung, im laufenden Betrieb rund 3.200 Vollzeitäquivalente Dauerarbeitsplätze und 160 Mio. Euro Bruttowertschöpfung. Über 95 % der Wertschöpfung verbleiben laut Studie im Inland. Die fiskalischen Rückflüsse beziffert die Studie mit rund 140 Mio. Euro einmalig aus der Investition und rund 55 Mio. Euro jährlich aus dem Betrieb je TWh.

„Damit aus Einzelprojekten ein Markt wird, damit wir uns unabhängiger von fossilen Importen machen, damit wir das Geld im Land behalten – dafür braucht es jetzt den Beschluss des Erneuerbares-Gas-Gesetzes. Technisch liegt ein guter Entwurf vor. Für einen ausreichenden Markthochlauf fordern wir 3 TWh ausgeschriebene Menge bis 2030, davon mindestens 1 TWh im Jahr 2030 eingespeist, sowie 6 TWh bis 2035. Jede weitere Woche ohne Gesetz heißt: Investitionen bleiben aus, viel Geld geht für Importe aus dem Ausland verloren und heimisches Potenzial bleibt ungenutzt“ , betont Hannes Hauptmann, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas Verbands Österreich.

Studie zum Download: https://www.erneuerbaresgas.at/effekte_biomethan