Wien (OTS) -

„Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten für Mikl-Leitner: Entweder sie macht ihren Einfluss geltend und zieht Kanzler Stocker den Stecker, oder sie trägt die volle Mitverantwortung für die drohende Vernichtung unseres Landes. Alles dazwischen ist ein billiges und schlechtes Schauspiel!“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz angesichts der jüngsten medialen Kritik der niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner an SPÖ-Finanzminister Marterbauer. Schnedlitz forderte ein Ende der schwarzen Doppelbödigkeit. Mikl-Leitner hatte zuvor den wirtschaftspolitischen Kurs der SPÖ attackiert und Entlastungen für die Betriebe gefordert. Für Schnedlitz diene dieses Vorgehen einzig dazu, um von der eigenen Mitverantwortung abzulenken.

„Mikl-Leitner ist eine der Hauptarchitektinnen dieser Verlierer-Koalition. Es ist ihr eigener Bundesparteiobmann und niederösterreichischer Intimus Stocker, der aufgrund seines eigenen Kanzlerwunsches diese Chaosregierung inklusive Marterbauer erst ermöglicht hat, die sie jetzt so stark kritisiert!“, so Schnedlitz und weiter: „Mit pseudooppositionellen Phrasen wird sie die Menschen nicht für dumm verkaufen können. Wer das Chaos bestellt, muss auch dafür geradestehen. Das ständige Herumlavieren der ÖVP ist nur noch peinlich!“

„Die Österreicher haben dieses falsche Spiel der Volkspartei ohnehin schon lange durchschaut. Anstatt unsere Wirtschaft an die Wand zu fahren, braucht es jetzt einen echten Befreiungsschlag. Mikl-Leitner hat es in der Hand. Sie kann die Reißleine, also Stocker den Stecker, ziehen und den Weg für Neuwahlen freimachen! Die FPÖ steht bereit, um mit einem Volkskanzler Herbert Kickl Österreich wieder auf den richtigen Kurs zu lenken!“, so Schnedlitz abschließend.