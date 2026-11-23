Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan weist die die Attacken des Ärztekammer-Präsident auf Gesundheitsministerin Schumann auf das Schärfste zurück: „Das ist durchschaubare Klientelpolitik, die auf den Ärger der Ärztekammer über Impfen in Apotheken zurückzuführen ist – dabei ist das eine klare Verbesserung für die Bevölkerung. Eine Interessenvertretung soll die Interessen ihrer Berufsgruppe selbstverständlich wahrnehmen – unsachliche Polemik sollte nicht dazu gehören“, so Silvan in einer Reaktion auf Ärztekammer-Präsident Steinhart. Die Vorhaltungen des Ärztekammer-Präsidenten seien einfach unrichtig. ****

Silvan stellt dem einen Auszug jener Verbesserungen und Reformen gegenüber, die unter der SPÖ-Gesundheitsministerin und SPÖ-Staatssekretärin im Gesundheitsministerium gelungen sind: Mit dem Ausbau der PVEs wird das öffentliche, solidarische Gesundheitssystem gestärkt, 300 sollen es bis 2030, also in drei Jahren, sein. Der Medikamentenpreisdeckel entlastet ältere und chronisch kranke Personen, zwei neue Impfungen wurden ins Impfprogramm aufgenommen. Trotz Spardrucks im Budget gibt es 500 Mio. Euro jährlich für den Gesundheitsreformfonds mit Schwerpunkt auf PVE in den Bereichen Gynäkologie und Kinderheilkunde. Und nicht zuletzt arbeitet die Reformpartnerschaft Gesundheit u.a. am Ausbau von 1450 und Telemedizin.



Silvan: „In 20 Monaten wurde von der SPÖ-Gesundheitsministerin mehr umgesetzt als durch ihre unmittelbaren Vorgänger:innen in den Jahren davor. Aber wir bleiben dran: Der Erhalt und Ausbau einer hervorragenden öffentlichen Gesundheitsversorgung, der Kampf gegen die 2-Klassen-Medizin haben für die SPÖ politische Priorität“, so Silvan. (Schluss) ah/ff