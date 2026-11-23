Linz (OTS) -

SWIETELSKY feierte am Freitag in Linz das 90-jährige Bestehen. Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier stand der Rückblick auf neun Jahrzehnte Unternehmensgeschichte und der Blick in die Zukunft. Als Gastredner war der Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky geladen. Mit der Jubiläumsfeier würdigte SWIETELSKY die Entwicklung des Unternehmens und die Menschen, die den Baukonzern über Generationen hinweg geprägt und gestaltet haben. Seitens der Unternehmensführung erging ein großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren herausragende Expertise und Engagement einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

Die Wurzeln der Swietelsky AG reichen bis ins Jahr 1936 zurück, als Hellmuth Swietelsky ein Straßenbauunternehmen gründete.

Neun Jahrzehnte des kontinuierlichen Wachstums

Was in Gmunden als kleiner Straßenbaubetrieb begann, entwickelte sich über die folgenden Jahrzehnte zu einem international tätigen Baukonzern. Schon 1939 erweiterte Swietelsky seine Aktivitäten auf den Bahnbau und eröffnete eine Filiale in Wien. 1957 wurde aus der Einzelfirma die „Diplomingenieur Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG“.

In den folgenden Jahrzehnten kamen neue Geschäftsfelder hinzu: Neben dem Straßenbau baute das Unternehmen seine Kompetenzen unter anderem im Beton-, Brücken- und Hochbau aus. Im Bahnbau setzte das Unternehmen vor allem ab den 1980er Jahren unter der Führung des Miteigentümers Hellmuth Brustmann zunehmend auf mechanisierte Verfahren und eigene Innovationen, besonders im Bereich Gleisbaumaschinen.

Ab den 1990er-Jahren beschleunigte sich die internationale Expansion, zunächst in Mittel- und Osteuropa, später auch in weiteren Märkten. Generalunternehmerbau, Tunnelbau und ein eigenes Eisenbahntransportunternehmen ergänzen seit Anfang der 2000er Jahre das Leistungsspektrum.

Seit 2019 firmiert das Unternehmen als Swietelsky AG. Trotz seiner internationalen Entwicklung ist SWIETELSKY bis heute ein Familienunternehmen geblieben.

Heute ist SWIETELSKY in 19 Ländern Europas und in allen Sparten des Bauwesens tätig. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte das Unternehmen erstmals eine Bauleistung von mehr als vier Milliarden Euro und beschäftigte etwa 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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Über die Swietelsky AG

SWIETELSKY ist Österreichs drittgrößtes Bauunternehmen und aktuell mit rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 19 Ländern aktiv. Das Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesamte Bau-Wertschöpfungskette bis hin zum Bahnbau und Tunnelbau. Im Geschäftsjahr 2025/26 betrug die Bauleistung 4,01 Milliarden Euro. Am Heimatmarkt Österreich erwirtschaftete das Unternehmen rund 53% der Gesamtleistung, gefolgt von den Kernländern Deutschland mit 14%, Tschechien mit 12% und Ungarn mit 4%.