Wien (OTS) -

Vor rund 230 Millionen Jahren, in der späten Trias, herrschte auf dem Superkontinent Pangäa das stärkste Monsunsystem der Erdgeschichte. Ein Team des Naturhistorischen Museums Wien um Mathias Harzhauser und Alexander Lukeneder hat nun gezeigt: Dieser “Pangäische Megamonsun” wurde nicht nur von langfristigen Veränderungen der Erdbahn gesteuert, sondern auch von kurzen Sonnenzyklen im Takt von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Grundlage waren hochauflösende Gesteinsanalysen aus der Steiermark.

Untersucht wurde eine vier Meter mächtige, durchgehende Gesteinsabfolge der Göstling-Formation bei Großreifling in den Nördlichen Kalkalpen (Steiermark). Die Schichten entstanden am nordwestlichen Rand des Tethys-Ozeans und halten wie ein Klimaarchiv rund 215.000 Jahre fest.

Das Team scannte das Gestein in hoher Auflösung und wandelte die Bilder in Grauwerte um, mit einem Wert pro Millimeter. Eine statistische Spektralanalyse machte dann wiederkehrende Muster sichtbar. Es war ein bisschen wie bei einem Musikstück: Gesucht wurde der Takt, der den Wechsel aus hellen und dunklen Schichten erzeugt hat. Um den Mechanismus dahinter zu verstehen, untersuchten die Forschenden außerdem winzige Fossilien. Sie zeigen, wann Plankton blühte, wie viele Nährstoffe ins Meer gelangten und wann am Meeresboden Sauerstoff fehlte.

Das Ergebnis: Extrem feuchte Sommermonsun-Phasen wechselten ständig mit trockenen Wintermonsun-Phasen.

Erdbahn-Zyklen (19.000 bis 41.000 Jahre): Im Sommermonsun brachten heftige Regenfälle viele Nährstoffe ins Meer. Das löste Planktonblüten und Sauerstoffmangel am Meeresboden aus, erkennbar an dunklen Gesteinsschichten. Im Wintermonsun drehten die Winde, das Tiefenwasser wurde wieder mit Sauerstoff versorgt und am Meeresboden kehrte Leben zurück.

Im Sommermonsun brachten heftige Regenfälle viele Nährstoffe ins Meer. Das löste Planktonblüten und Sauerstoffmangel am Meeresboden aus, erkennbar an dunklen Gesteinsschichten. Im Wintermonsun drehten die Winde, das Tiefenwasser wurde wieder mit Sauerstoff versorgt und am Meeresboden kehrte Leben zurück. Sonnenzyklen: Erstmals wies das Team im Trias-Monsun auch einen rund 6.000 Jahre langen Zyklus (Heinrich-Bond-Zyklus) und den etwa 210 Jahre langen De-Vries-Sonnenzyklus nach. Diese kurzen Schwankungen der Sonnenaktivität reichten nicht aus, um den Meeresboden komplett mit Sauerstoff zu versorgen. Sie steuerten aber den Wechsel der Monsunstärke und den Eintrag von Landmaterial ins Meer.

“Den Einfluss von Sonnenzyklen in so alten Gesteinen aufzuspüren, war eine Riesenüberraschung und zeigt das Potenzial unserer Methode”, sagt Projektleiter Alexander Lukeneder. Die Studie verbindet das Extremklima der Erdvergangenheit mit heutigen Klimamechanismen. “Ähnlich wie heutige Monsunsysteme reagierte bereits der Megamonsun von Pangäa empfindlich auf die feinen Taktgeber der Sonne”, erklärt Mathias Harzhauser. Heute verliert der Monsun durch die anthropogene globale Erwärmung seine historische Verlässlichkeit und schlägt zunehmend in extreme Gegensätze um. Während wärmere Luftmassen verheerende Wolkenbrüche mit sich bringen, sorgen verschobene Wind- und Temperaturmuster gleichzeitig für lange Trockenphasen.

Originalpublikation: Harzhauser, M., Lukeneder, A., Lukeneder, P. & Mandic, O. (2026) Potential Modulation of a Late Triassic Pangean Megamonsoon by Solar Cycles. In: Lukeneder, A. (Hrsg.) Late Triassic Konservat-Lagerstätten within the Carnian Pluvial Episode. Topics in Geobiology, 55, 557–589 Springer.



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Wissenschaftlicher Rückfragehinweis

Dr. Mathias Harzhauser / Dr. Alexander Lukeneder

Geologie & Paläontologie, NHM Wien

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