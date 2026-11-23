Wien (OTS) -

Unterstützung für schwerkranke Kinder und ihre Familien sowie mehr gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen: Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO setzt die langjährige Tradition seiner Weihnachtsspenden fort. Insgesamt 30.000 Euro gehen heuer an zwei gemeinnützige Organisationen, die sich mit großem Engagement für Menschen in besonders herausfordernden Lebenssituationen einsetzen.

„Gesundheit bedeutet mehr als die Versorgung mit Medikamenten. Es geht auch darum, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Beide Organisationen leisten hier Außergewöhnliches. Mit unserer Weihnachtsspende möchten wir einen konkreten Beitrag zu ihrer wichtigen Arbeit leisten“, erklärt PHAGO-Präsident Dr. Andreas Windischbauer.

MOMO Kinderpalliativzentrum: Für schwerkranke Kinder und ihre Familien da sein

Das MOMO Kinderpalliativzentrum begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien. Ein multiprofessionelles Team bietet medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Unterstützung. Die Betreuung erfolgt im häuslichen Umfeld der Familien sowie im Tageshospiz MOMO ZeitRaum in Wien. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, Angehörige zu entlasten und gemeinsame Zeit zu ermöglichen. Die Betreuung ist für die Familien kostenlos.

Inklusion Österreich: Teilhabe und Selbstbestimmung für alle

Der Verein Inklusion Österreich setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Als österreichweites Netzwerk verbindet der Verein Betroffene, Angehörige, Initiativen und Fachleute. Gemeinsam arbeiten sie daran, Barrieren abzubauen und gleichberechtigte Teilhabe in Bildung, Arbeit und Gesellschaft zu ermöglichen.

Mit der Weihnachtsspende unterstreicht PHAGO auch heuer die gesellschaftliche Verantwortung des Arzneimittel-Vollgroßhandels. „Unser täglicher Auftrag ist es, die Arzneimittelversorgung der Menschen in Österreich sicherzustellen. Zu Weihnachten möchten wir darüber hinaus jene unterstützen, die sich mit großem Einsatz um Menschen kümmern, die besondere Hilfe brauchen“, so Windischbauer.