Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär, Klubobmann-Stellvertreter und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, sowie ORF-Stiftungsrat Ing. Peter Westenthaler haben heute bei einer Pressekonferenz drei Tage vor der Budgetsitzung des ORF-Stiftungsrats eine verheerende Bilanz des ORF gezogen. Hafenecker übte scharfe Kritik an der Verlierer-Ampel, die ihr Versprechen gebrochen habe, die Zwangsgebühr einzufrieren.

„Die Regierung verspricht, die Zwangsgebühr wird eingefroren. Gleichzeitig darf der ORF ab Jänner 70 Millionen Euro mehr aus genau dieser Zwangsgebühr kassieren. Das ist ein Taschenspielertrick: Auf dem Erlagschein steht dieselbe Zahl, aber der ORF greift tiefer in die Tasche der Bürger“, so FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter NAbg. Christian Hafenecker. Bisher durfte der ORF höchstens 710 Millionen Euro jährlich aus der Haushaltsabgabe verwenden, der Rest ging auf ein Sperrkonto. Ab 2027 wird dieser Deckel auf 780 Millionen Euro angehoben, obwohl SPÖ-Medienminister Andreas Babler das Einfrieren bis 2029 mehrfach zugesichert hatte. Darüber hinaus hat die ORF-Generaldirektion bereits das gesetzliche Verfahren für eine Anpassung der Haushaltsabgabe eingeleitet. Im Raum steht eine Erhöhung um rund zehn Prozent ab 2028. „Zuerst heißt es, von einer Gebührenerhöhung könne keine Rede sein, und dann wird still und leise das Verfahren dafür gestartet. Diese Zwangsgebühr gehört nicht erhöht, sie gehört abgeschafft“, betonte Hafenecker.

Scharf kritisierte Hafenecker auch, wo der ORF spart: Der Personalabbau treffe Cutter, Techniker, junge Redakteure in den Landesstudios und freie Mitarbeiter, während an der Spitze ab Jänner sogar eine zusätzliche Direktion entstehe. Ein schlanker ORF beginne an der Spitze und nicht beim Cutter im Landesstudio. Dazu komme ein Jahr der Skandale: der Rücktritt des Generaldirektors und der anschließende Rechtsstreit, die Abberufung des Enterprise-Chefs nach einer Compliance-Prüfung und die Abberufung von ORF-III-Chef Peter Schöber. „Das sind nicht unsere Vorwürfe, das kommt aus dem ORF selbst“, so Hafenecker. Die Verlierer-Ampel habe sich den ORF aufgeteilt, sehe der Krise tatenlos zu und schicke die Rechnung an die Bürger.

Auch der von der FPÖ nominierte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler zog eine vernichtende Bilanz über die interimistische Generaldirektorin Thurnher, deren Amtszeit mit der kommenden Stiftungsratssitzung endet: „Neun Monate später müssen wir zur Kenntnis nehmen: Frau Thurnher ist leider an ihren eigenen Ansagen und Versprechungen gescheitert. Es gibt überhaupt keine Transparenz. Es ist ein ‚Closed Shop‘ und wir erleben ein ‚Unter-den-Teppich-Kehren‘ der Probleme, aber keine Lösungen.“ Zudem werde Thurnher als „an Monaten ihrer Arbeitszeit gerechnet, teuerste Generaldirektorin aller Zeiten“ in die Geschichte eingehen, die allein in neun Monaten zwischen 500.000 und 700.000 Euro an externen Beratungsleistungen „verprasst“ habe.

Aktuell herrsche im ORF eine „Bunkerstimmung“, so Westenthaler, der die Aussage von Stiftungsratsvorsitzendem Lederer, dieser mahne zur „Ruhe vor dem Sturm“, scharf kritisierte: „Weiß er nicht, dass der ORF nicht vor dem Sturm, sondern mitten im Sturm ist, in einem Orkan, der seit dem Frühjahr dieses Jahres allen um die Ohren weht?“ Während der ORF eine Drohkulisse aufbaue, um eine Gebührenerhöhung durchzudrücken, würden als operative Einsparungen lächerliche Maßnahmen wie eine „Sachkostenbremse“, der Abbau von gerade einmal vierzig Mitarbeitern im Jahr 2027 und massive Kürzungen bei ORF III, dem einzigen Sender mit fast durchgehendem öffentlich-rechtlichem Content, vorgeschlagen.

Westenthaler erneuerte seine Forderung, „50 Prozent aller Spitzengehälter im ORF“ zu streichen, und zwar bei allen 70 Spitzenverdienern, die über 170.000 Euro verdienen. „Jeder, der 170.000 bis hinauf über 400.000 Euro verdient, kann mit einer Streichung von 50 Prozent sein derzeit existierendes Luxusleben uneingeschränkt weiterführen“, so Westenthaler, der „Bodenhaftung für die ORF-Spitze“ forderte: „Wenn man ein ORF sein will ‚wie wir‘, nämlich wir alle, dann muss man auch verdienen ‚wie wir‘!“

Abschließend forderte Westenthaler eine „neue Glaubwürdigkeit an Kopf und Gliedern“, Objektivität statt Regierungspropaganda und einen gelebten Ethikkodex. Er kündigte auch an, erneut die „Causa Wolf“ auf die Tagesordnung zu setzen. „Der kommende Stiftungsrat wird ein Stiftungsrat sein, nicht im Bunker, sondern an der Oberfläche, aber im Sturm. Das kann ich dem Herrn Lederer versprechen!“

SERVICE:

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.