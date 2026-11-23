- 23.11.2026, 11:38:02
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EINLADUNG: Pressestatements der Finanzsprecher von ÖVP und SPÖ sowie von NEOS-Kapitalmarktsprecher
MORGEN, Dienstag, 24. November 2026, 9:00 Uhr – Ottenschläger, Krainer und Pramhofer zum Thema "Neues aus dem Finanzausschuss" (Glücksspielgesetz, Abgabenänderungsgesetz)
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu
P r e s s e s t a t e m e n t s
der Finanzsprecher von ÖVP und SPÖ, Andreas Ottenschläger und Kai Jan Krainer, sowie NEOS-Kapitalmarktsprecher Christoph Pramhofer im Vorfeld des Finanzausschusses ein.
THEMA: “Neues aus dem Finanzausschuss” (Glücksspielgesetz, Abgabenänderungsgesetz)
ZEIT: Morgen, Dienstag, 24. November 2026, 09:00 Uhr
ORT: Parlament, Egon Schiele/ Lokal 7, 3. Obergeschoss,
Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien – Zugang über Agora, öffentlicher Aufzug bei Stiege 2
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier abrufbar: https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/presse-medien.
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw.
+43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: [email protected]
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