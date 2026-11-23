Wien (OTS) -

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu

P r e s s e s t a t e m e n t s

der Finanzsprecher von ÖVP und SPÖ, Andreas Ottenschläger und Kai Jan Krainer, sowie NEOS-Kapitalmarktsprecher Christoph Pramhofer im Vorfeld des Finanzausschusses ein.



THEMA: “Neues aus dem Finanzausschuss” (Glücksspielgesetz, Abgabenänderungsgesetz)

ZEIT: Morgen, Dienstag, 24. November 2026, 09:00 Uhr

ORT: Parlament, Egon Schiele/ Lokal 7, 3. Obergeschoss,

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien – Zugang über Agora, öffentlicher Aufzug bei Stiege 2



Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.

Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.

Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier abrufbar: https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/presse-medien.

(Schluss)