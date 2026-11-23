Wien (OTS) -

Erneut wird vom 25. November bis zum 10. Dezember international mit der Kampagne „Orange the World“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. „Wie in vielen der wichtigen frauenpolitischen Themen wird zwar mit einer Bewusstseinsaktion – im konkreten Fall werden 16 Tage lang wieder Gebäude orange beleuchtet, Veranstaltungen abgehalten und Betroffenheit bekundet. Aber: Wir kennen die mannigfaltigen Problembereiche und auch hier ist die provokante Frage zu stellen. Was passiert an den übrigen 349 Tagen im Jahr? Von Gewalt betroffene Frauen brauchen keine jährlichen Lippenbekenntnisse, sondern Sicherheit. Und zwar an jedem einzelnen Tag“, betonte die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA. „Eine immer wiederkehrende Diskussion ersetzt keine konkreten Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Frauen.“

Die Zahlen des Gewaltschutzberichts 2025 zeigen den Handlungsbedarf: Österreichweit wurden 14.101 polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, davon 2.429 allein in Oberösterreich. Die Zahl der Anzeigen wegen Missachtung dieser Verbote stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,2 Prozent auf 2.222. Weitere 3.030 Anzeigen betrafen Verstöße gegen gerichtliche einstweilige Verfügungen. Diese Zahlen erfassen auch Gefährdungen außerhalb von Gewalt gegen Frauen. „Ein Verbot allein schützt noch keine Frau, wenn sich ein Gewalttäter nicht daranhält. Wir müssen endlich dort ansetzen, wo die Gefahr ausgeht, nämlich beim Täter. Es darf nicht sein, dass bedrohte Frauen ihren Alltag einschränken, ihre Wohnung verlassen oder ständig Angst haben müssen, während sich Gefährder über bestehende Verbote hinwegsetzen“, kritisierte Ecker.

„Österreich muss endlich über den Tellerrand blicken und das Rad muss nicht neu erfunden werden“, verwies die FPÖ-Frauensprecherin auf die Möglichkeit der elektronischen Überwachung von Hochrisikotätern nach spanischem Vorbild: „Im September konnte ich mich gemeinsam mit den Frauensprecherinnen der anderen Parlamentsparteien in Madrid über dieses System informieren. Konkret können in Spanien gerichtlich angeordnete Annäherungsverbote mithilfe elektronischer Geräte überwacht werden. Eine rund um die Uhr erreichbare Leitstelle reagiert auf entsprechende Alarme. „Österreich kann das spanische Modell übernehmen – sowohl technisch als auch organisatorisch“, mahnte Ecker ein, „dass Österreich dazu rasch klare rechtliche Grundlagen schaffen muss für die technische Kontrolle einerseits und eine rund um die Uhr besetzte Leitstelle andererseits. Gerade bei Wiederholungstätern und Hochrisikofällen darf die Politik keine weitere Zeit verlieren“, forderte Ecker.

Kritik am Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Kritik übte die freiheitliche Frauensprecherin auch an der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 bis 2029. Dieser enthält zwar zahlreiche Maßnahmen zur Prävention, Täterarbeit und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Behörden, entscheidend sei jedoch deren tatsächliche Wirksamkeit. „Werden gefährdete Frauen rechtzeitig erkannt? Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Gewaltschutzeinrichtungen? Und was geschieht, wenn ein Täter wiederholt gegen Verbote verstößt? Wir brauchen verbindliche Fristen, nachvollziehbare Ergebnisse und eine ehrliche Überprüfung der Wirksamkeit. Frauen brauchen Schutz jetzt und nicht erst am Ende eines mehrjährigen Aktionsplans“, so Ecker.

Für Ecker gehören dazu auch konsequente Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten, rasche Interventionen bei wiederholten Drohungen, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Opferschutzeinrichtungen sowie eine umfassende Erfassung von Wiederholungstätern und Gewaltdelikten. „Auch kulturell und religiös begründete Gewalt, Zwangsheirat und Gewalt im Namen einer vermeintlichen Familienehre müssen klar angesprochen werden. Gewalt gegen Frauen ist durch nichts zu rechtfertigen. Weder durch Herkunft noch durch Tradition oder Religion. Wer Frauen bedroht, misshandelt oder ihre Freiheit einschränkt, muss mit den vollen Konsequenzen unseres Rechtsstaates rechnen“, stellte Ecker klar.

„‚Orange the World‘ darf nicht nach 16 Tagen wieder aus dem politischen Blickfeld verschwinden. Unser Ziel muss sein, dass Frauen und Mädchen in Österreich frei und sicher leben können. Nicht die Frauen müssen sich verstecken oder einschränken. Die Täter müssen gestoppt werden“, so Ecker abschließend.