Graz (OTS) -

Über 1.200 Beschäftigte aus den steirischen Ordensspitälern sowie den Lebenswelten Steiermark setzen ein unüberhörbares Zeichen gegen die geplanten Einsparungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gewerkschaft vida Steiermark übergibt die gesammelten Unterschriften am 23. November, einen Tag vor der Sitzung des steirischen Landtags, im Grazer Landhaushof (15 Uhr) sowie bereits vorab um 14 Uhr vor den Lebenswelten in Kainbach. Eingeladen wurden alle Klubobleute sowie Gesundheitssprecher:innen der im Landtag vertretenen Parteien – Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl ist der Einladung leider nicht gefolgt.

Unmut über Kürzungspläne und fehlende Gesprächsbereitschaft

Angesichts steigender Anforderungen, verdichteter Arbeitsabläufe und eines ohnehin stark geforderten Personals stößt der Sparkurs der Landesregierung bei den Mitarbeiter:innen der steirischen Ordensspitäler sowie der Lebenswelten Steiermark auf großes Unverständnis. „Über 1.200 Unterschriften aus unseren Häusern sind ein deutliches Warnsignal, das die Landespolitik nicht einfach ignorieren darf“, betont Jürgen Taschner, Gesundheitssprecher der Gewerkschaft vida Steiermark. „Wer im Spitals- und Betreuungsbereich kürzt, spart immer auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patient:innen.“

Klare Forderungen an die Landesregierung

Mit den Aktionen in Kainbach und im Grazer Landhaushof untermauern die Beschäftigten ihre Forderung nach einer nachhaltigen und bedarfsgerechten Finanzierung der gemeinnützigen Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen. Anstatt den Rotstift anzusetzen, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag und eine langfristige Absicherung der Versorgungsqualität in der Steiermark.

„Wenn Kolleginnen und Kollegen im patientennahen Bereich reduziert werden, kann es natürlich auch zu einer Reduktion der Leistungen kommen. Schon jetzt wird Personal bei uns nicht nachbesetzt“, so eine Kollegin aus einem Ordensspital, die anonym bleiben will. „Wir lassen deshalb auch nach dem heutigen Tag nicht locker: Bis zum geplanten Budgetbeschluss am 16. Dezember klären wir die Bevölkerung weiter darüber auf, was die Budgetkürzungen in den Spitälern für alle Steirerinnen und Steirer bedeuten. Zusätzlich zu den 1.200 Unterschriften der Beschäftigten haben schon über 5.000 Menschen unsere öffentliche Petition unterzeichnet und wir werden jeden Tag mehr“, ergänzt Taschner.

Unmut über Umstrukturierung auch im Marienkrankenhaus Vorau

Auch im Marienkrankenhaus in Vorau verursachen die geplanten Kürzungen aufgrund der Umstrukturierung im RSG 2030 große Sorgen. Die chirurgische Wochenklinik kann ab Februar 2027 nur mehr in Form einer Tagesklinik betrieben werden – zulasten der Gesundheitsversorgung in der Oststeiermark und der Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus. „Wir wollen den Auftrag unserer Gründerin Barbara Sicharter – Zum Heil und Trost der Kranken – mit vollem Herzen, mit Professionalität und Empathie weiterhin im gewohnten Leistungsangebot für die Bevölkerung ausführen. Dazu benötigt es aber ausreichend finanzielle Mittel seitens der Politik!“, so Betriebsratsvorsitzende Edith Schwengerer.

Hinweis für Medienvertreter:innen:

15:00 Uhr: Offizielle Übergabe der Unterschriften im Grazer Landhaushof (Herrengasse 16, 8010 Graz)

Link zur öffentlichen Petition: https://mein.aufstehn.at/p/stopp-budgetkuerzungen