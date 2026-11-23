Wien (OTS) -

Das Flüchtlingsprojekt Ute Bock sammelt wieder Weihnachtsgeschenke! Denn zum Fest bekommen die vom Verein betreuten Kinder und Jugendlichen jeweils ein eigenes, kleines Geschenk. Gesucht werden Spielzeug, Spiele, Sportartikel, Gutscheine und Süßigkeiten, die bis zum 14. Dezember im Ute Bock Haus abgegeben werden können. Weitere Informationen unter www.fraubock.at

Unterwegs in Wien für den guten Zweck

Das Lokal Speisen ohne Grenzen am Yppenplatz hat bis zum 22. Dezember „Bock auf Punsch“. Pro weihnachtlichem Heißgetränk spendet das Restaurant 1Ꞓ für die wertvolle Arbeit des Flüchtlingsprojekts.

Für schöne Geschenkideen ist der Weihnachtsmarkt am Spittelberg die richtige Adresse. Am Stand des Kunst-Greisslers gibt es Kleinigkeiten aus dem Bock Shop und sogar Spendenpakete. So wird der Christkindlmarktbesuch zum sozialen Highlight.