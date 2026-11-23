Wien (OTS) -

Nach den vier Freisprüchen im Verfahren um mutmaßliche sexualisierte Gewalt gegen Mädchen im Wiener Laaerbergbad kündigt die Bundesregierung erneut eine Verschärfung des Sexualstrafrechts an. Für Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, ist das zu wenig:

„Seit über einem Jahr versprechen Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, das Konsensprinzip ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Sexualstrafrecht zu verankern. Bis heute ist nichts passiert. Jetzt fordert auch Bundeskanzler Stocker ein schärferes Sexualstrafrecht. Aber Frauen und Mädchen brauchen keine weiteren Ankündigungen. Sie brauchen endlich ein Gesetz, das ihre sexuelle Selbstbestimmung konsequent schützt“, sagt Disoski.

Dabei hat die Bundesregierung nicht nur wiederholt Reformen angekündigt, sondern auch ihren eigenen Zeitplan verfehlt: Im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen war die Evaluierung und Verschärfung des Sexualstrafrechts bereits für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Diese Frist ist seit Monaten verstrichen.

„Es fehlt nicht an konkreten Gesetzesvorschlägen. Wir Grüne haben bereits mehrfach Initiativen für die Verankerung von ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Parlament eingebracht, die Regierungsparteien haben sie immer abgelehnt. Wer öffentlich besseren Schutz für Frauen und Mädchen fordert, muss sich auch an seinem Abstimmungsverhalten im Parlament messen lassen“, kritisiert Disoski.

Das Konsensprinzip stellt klar: Nicht die Gegenwehr entscheidet, sondern die Zustimmung. Wer aus Angst erstarrt oder schweigt, stimmt damit keiner sexuellen Handlung zu. Diesen Grundsatz wollen die Grünen ausdrücklich im Sexualstrafrecht verankern.

„Auch bei der Strafbarkeit von Vergewaltigungsaufnahmen besteht dringender Handlungsbedarf. Es darf nicht sein, dass die Herstellung und Verbreitung solcher Aufnahmen strafrechtliche Schutzlücken offenlassen. Wer sexualisierte Gewalt aufzeichnet und die Aufnahmen verbreitet, fügt den Betroffenen weiteres Leid zu. Auch hier haben wir Grüne konkrete gesetzliche Änderungen gefordert“, betont Disoski und hält fest: „Die Bundesregierung hat seit über einem Jahr Zeit gehabt, aus ihren Versprechen ein Gesetz zu machen. Sie hat ihre eigene Frist versäumt und konkrete parlamentarische Initiativen abgelehnt. Bundeskanzler Stocker, Justizministerin Sporrer und Frauenministerin Holzleitner stehen gemeinsam in der Verantwortung. Genug angekündigt. Setzen Sie ‚Nur Ja heißt Ja‘ endlich um und schließen Sie die Schutzlücken bei Vergewaltigungsaufnahmen.“