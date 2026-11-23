Wien (OTS) -



Der Protest gegen die Abschluss-Singvogelausstellung:

Wann: Sonntag, 29. November 2026, 10 bis 16 Uhr

Wo: Kongress & TheaterHaus Bad Ischl, Kurhausstraße 8, 4820 Bad Ischl

Das Ausstellen wildgefangener Tiere und insbesondere von Singvögeln ist grundsätzlich nach dem Tierschutzgesetz verboten, weil es selbstredend Tierquälerei ist. Nur der Singvogelfang im OÖ Salzkammergut hat eine Ausnahme von dem Verbot. Tierquälerei ist es genauso, aber die OÖ Landesregierung ermöglicht diese Tierquälerei durch eine Regelung in der Artenschutzverordnung, obwohl es sich um eine Tierschutzmaterie handelt, für die die Landesregierung gar nicht zuständig ist. Dass die Singvogelfänger:innen bei diesen Ausstellungen etwas zu verbergen haben, wurde gestern wieder bewiesen. Tierschützer:innen besuchten 5 Ausstellungen in Ebensee, Bad Goisern und Gosau. Dort waren im Schnitt 75 Singvögel in winzigen, an die Wand gehängten Käfigen ausgestellt, um angestarrt zu werden. Das öffentliche Interesse hielt sich aber in engen Grenzen. Überall herrschte Fotografierverbot, die Singvogelfänger:innen selbst wachten darüber, schubsten und verfolgten alle, die ihr Handy zückten. Tierschützer:innen haben Betretungsverbot, wurde verlautet. Besonders erschütternd: ein Vogelfänger prahlte, dass er selbst Singvögel züchten würde. Damit hat er schon eine Ausrede parat, wenn bei ihm mehr Singvögel in seinen Volieren gefangen sind, als die Artenschutzverordnung erlaubt.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dokumentiert den Singvogelfang seit 1997: „Diese Ausstellungen zu erleben, bricht sensiblen Menschen das Herz. Dutzende kleine Vögel sitzen in winzigen Käfigen, hüpfen verzweifelt hin und her und stehen extrem unter Stress und Todesangst. Das bundesweite Verbot dieser Tierquälerei wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil es die Artenschutzverordnung in OÖ schon vor Erstellung des Tierschutzgesetzes explizit erlaubt hatte. Und das, obwohl die Todesangst von Vögeln natürlich kein Artenschutzthema ist. Dasselbe gilt für das Aufhängen von lebenden Lockvögeln in Käfigen beim Fallenfang und den Umgang mit den Vögeln beim Transport. Gestern fanden die Vorausscheidungen der Vogelbewertungen der einzelnen Vereine statt. Kommenden Sonntag demonstrieren wir vor Ort anlässlich der Endausscheidung für die Prämierung der schönsten Vögel in Bad Ischl. Ein Trauerspiel, dass diese wunderschönen Tiere für einen Wettkampf unter Menschen missbraucht werden, ohne jede Rücksicht auf ihr Wohlbefinden!“

Pressefotos (Copyright falls im Dateinamen nicht anders angegeben: VGT.at)

Mehr zum Singvogelfang

Protest gegen die Singvogelausstellung in Bad Ischl

Das Ausstellen wildgefangener Tiere und insbesondere von Singvögeln ist grundsätzlich nach dem Tierschutzgesetz verboten, weil es selbstredend Tierquälerei ist. Nur der Singvogelfang im OÖ Salzkammergut hat eine Ausnahme von dem Verbot. Der VGT protestiert heuer vor der Ausstellung wilder Vögel die zur Belustigung der Zuschauer:innen in Käfigen leiden

Datum: 29.11.2026, 10:00 Uhr - 29.11.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kongress

Kurhausstraße 8

4820 Bad Ischl

Österreich