Wien (OTS) -

Die Grünen laden ein zur Pressekonferenz und Aktion vor der Universität Wien anlässlich des Starts der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Mit:

Leonore Gewessler, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen

Meri Disoski, Frauensprecherin und Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich

Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien

Julia Malle, Frauensprecherin und stv. Klubobfrau der Grünen Wien

Ort: Universität Wien, Universitätsring 1, vor Haupteingang, 1010 Wien

Zeit: Mittwoch, 25.11., ab 9:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected].

Grüne PK und Aktion zum Start der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit Gewessler/Disoski/Pühringer/Malle

Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Universität Wien

Universitätsring 1

1010 Wien

Österreich