Wien (OTS) -

Mit dem ergebnislosen Ende der COP 31 hat der globale Klimaschutz einen Rückschlag erlitten. Für SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl steht fest, dass die EU ihre eigene Rolle im globalen Klimaschutz hinterfragen muss. "Vor wenigen Jahren hat die EU mit dem Green Deal ein klares Zeichen gesetzt und ganz deutlich die Richtung für mehr Umwelt- und Klimaschutz vorgegeben. Davon ist inzwischen nur noch wenig übriggeblieben. Dabei ist richtig verstandener Klimaschutz die beste Chance für die EU, um Abhängigkeiten zu reduzieren und die aktuellen Wettbewerbsnachteile wieder auszugleichen", betont Sidl, der für die Rückbesinnung auf die Ziele des Green Deal eintritt: "Europa muss endlich vorleben, dass der Klimaschutz keine Bürde für den Industriestandort ist, sondern durch mehr erneuerbare Energie, mehr Innovation und neue Technologien neue Chancen entstehen - für unser Klima genauso wie für unsere Wirtschaft." ****

Sidl begrüßt dabei aber auch, dass die EU im Rahmen der COP31 eine klare Linie gesetzt hat und sich nicht mit einer schwachen Abschlusserklärung zufriedengegeben hat: "In diesem Fall war es besser, dass es zu keinem Ergebnis gekommen ist." (Schluss) ff