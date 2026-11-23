Wen (OTS) -

Gewalt gegen Frauen bleibt ein massives Problem. Zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ machen die ÖGB-Frauen auf das erschreckende Ausmaß aufmerksam.

Gewalt gegen Frauen ist keine Randerscheinung, sondern Realität für viele Frauen in Österreich. Umso wichtiger sind wirksame Prävention, ausreichende Unterstützungsangebote und sichere Perspektiven für Betroffene.

„Ein Chef, der Frauen vor dem Team kleinmacht. Ein Kollege, dessen Hände Grenzen überschreiten. Ein Partner, der den Lohn kontrolliert. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter – auch mitten im Arbeitsalltag. Sie nimmt Frauen die Luft, die Sicherheit und die Freiheit, selbst zu entscheiden. Die Würde und Sicherheit von Frauen müssen unantastbar sein, auch im Arbeitsalltag. Arbeitgeber müssen dafür einstehen und Maßnahmen setzen – bei jedem Spruch, jedem Griff, jeder Drohung“, betont Sandra Steiner, gf. ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende.

Besonders alarmierend sei, dass Gewalt häufig dort stattfinde, wo Frauen eigentlich Schutz und Sicherheit erwarten. Gleichzeitig hindern finanzielle Abhängigkeit, Angst vor den Folgen oder fehlende Unterstützung viele Betroffene daran, gewaltvolle Situationen zu verlassen.

„Wer Gewalt erlebt, braucht konkrete Unterstützung, finanzielle Sicherheit und die Gewissheit, dass sie nicht allein gelassen werden. Gewalt darf niemals zur privaten Angelegenheit erklärt werden. Sie geht uns als Gesellschaft alle an“, so Steiner.

Wirtschaftliche Unabhängigkeit stärkt Frauen

Die ÖGB-Frauen weisen darauf hin, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit eine zentrale Voraussetzung dafür ist, Gewaltbeziehungen verlassen zu können. Faire Einkommen, existenzsichernde Beschäftigung, kostenlose Kinderbetreuung und soziale Absicherung sind daher unerlässlich im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

„Frauen müssen die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt zu führen. Dazu müssen sie finanziell auf eigenen Beinen stehen können. Wer aus einer Gewaltbeziehung aussteigen möchte, darf nicht vor der Frage stehen, wie Miete, Lebensmittel oder die Betreuung der Kinder bezahlt werden sollen“, erklärt Steiner.

Projekt „Wege aus der Gewalt – Aktiv gegen häusliche Gewalt mit Betriebsratsarbeit“ unterstützt Betroffene am Arbeitsplatz

Häusliche Gewalt macht auch vor dem Arbeitsplatz nicht halt. Mit „Wege aus der Gewalt“ zeigen die ÖGB-Frauen Betroffenen, welche Rechte sie haben und wo sie Unterstützung bekommen. Zugleich gibt das Projekt Betriebsrät:innen das Handwerkszeug, um im Betrieb ein verlässliches Netz der Unterstützung aufzubauen, das Betroffene auffängt und ihnen den Zugang zu Hilfe erleichtert

Das Projekt bündelt die Expertise des Dachverbands Frauen- und Mädchenberatung (DFMB) und des Dachverbands für Burschen-, Männer- und Väterarbeit (DMÖ) und informiert über Rechte, Hilfsangebote und Unterstützungsstrukturen. Es stärkt Betroffene darin, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und neue Perspektiven zu entwickeln. Außerdem soll mit dem Projekt Gewalt sichtbar gemacht und Beschäftigte und Betriebsräte sensibilisiert werden.

„Mit ,Wege aus der Gewalt‘ wollen wir Frauen Mut machen, den ersten Schritt zu setzen und Unterstützung anzunehmen. Niemand muss Gewalt allein bewältigen. Es gibt Hilfe, es gibt Auswege und es gibt Menschen, die Betroffene auf diesem Weg begleiten“, betont Steiner.

Gewalt verhindern, bevor sie entsteht

Beim Schutz vor Gewalt und Belästigung darf nicht gespart werden. Die ÖGB-Frauen fordern mehr Prävention, wirksame Gewaltschutzmaßnahmen und ausreichend Geld für Beratungs- und Schutzeinrichtungen.

„Die 16 Tage gegen Gewalt erinnern uns jedes Jahr daran, dass Gewalt an Frauen kein individuelles Schicksal ist, sondern ein strukturelles Problem. Es braucht klare politische Prioritäten, ausreichend Ressourcen und eine Kultur des Hinschauens statt des Wegschauens. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Freiheit“, so Steiner abschließend.

https://www.oegb.at/Kampagnen/wege-aus-der-gewalt

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