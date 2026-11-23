Wien (OTS) -

Wer eine berufliche Weiterbildung auswählt, achtet vor allem auf Qualität, konkreten Nutzen und Praxisrelevanz. Das zeigt die aktuelle WIFI-Imageanalyse 2026 – durchgeführt durch das Österreichische Gallup Institut. Zu den wichtigen Entscheidungskriterien zählen kompetente Trainer:innen, gut aufbereitete Kursunterlagen, ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine professionelle Organisation. Auch aktuelle Lehrinhalte und die Anerkennung von Abschlüssen durch die Wirtschaft spielen eine wesentliche Rolle.

WIFI mit hoher Bekanntheit

Das WIFI verfügt im österreichischen Weiterbildungsmarkt über eine hohe Bekanntheit: 70 Prozent der Befragten nennen das WIFI spontan als bekannte Aus- und Weiterbildungs-einrichtung. Mit dem WIFI werden insbesondere ein breites, praxisorientiertes Angebot, anerkannte Zeugnisse und Zertifikate sowie aktuelle Lehrinhalte verbunden. Auch Kurszeiten, die auf Berufstätige abgestimmt sind, Organisation und Trainer:innen prägen die Wahrnehmung. Einen besonderen Schwerpunkt sehen die Befragten in der beruflichen Weiterbildung.

Hohe Zufriedenheit bei Kursteilnehmer:innen

Die Befragung ehemaliger WIFI-Teilnehmer:innen zeigt auch eine hohe Zufriedenheit mit dem besuchten Weiterbildungsprogramm. Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die beste Bewertung darstellt, erzielt das WIFI eine Durchschnittsnote von 1,60. Die Kompetenz der Trainer:innen wird mit durchschnittlich 1,61 bewertet. Auch Organisation, Kursunterlagen, Aktualität der Lehrinhalte und Praxisorientierung überzeugen.

Aus der Praxis für die Praxis

Neben der Zufriedenheit wurde auch nach dem beruflichen Nutzen gefragt. 45 Prozent der befragten Absolvent:innen geben an, dass sich ihre berufliche Situation durch die Weiterbildung verbessert hat. Mehr als 70 Prozent bewerten den Nutzen ihres besuchten Angebots mit Note 1 oder 2.

„Entscheidend für den Erfolg von Weiterbildung ist ihr konkreter Nutzen im Berufsleben. Dass 45 Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen von einer Verbesserung ihrer beruflichen Situation berichten, zeigt den Stellenwert praxisnaher Qualifizierung. Auch der erste Platz des WIFI im Seminaranbieter-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS 2026 bestätigt die starke Position des WIFI am österreichischen Weiterbildungsmarkt. Unser Anspruch ist es, Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Unternehmen zu leisten“, betont Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich und Unternehmerin.

„Die Performance des WIFIs im Markt Aus- und Weiterbildung ist hochgradig überzeugend. Die Institution ist sehr stark im Relevant Set der Zielgruppe verankert; dies und die hohe Übereinstimmung zwischen Markenversprechen und Erfahrung sind wesentliche Erfolgsfaktoren des WIFI“, bestätigt Günther Haunlieb, Senior Studienleiter beim Österr. Gallup Institut.

Über die Studie

Die WIFI-Imageanalyse 2026 wurde vom Österreichischen Gallup-Institut durchgeführt. Die Untersuchung umfasst eine österreichweite Bevölkerungsbefragung mit einer Stichprobe von 2.000 Personen mittels persönlicher Interviews (CAPI) und Onlinebefragung (CAWI) sowie eine Befragung von 301 Wirtschaftskammermitgliedern mittels telefonischer Interviews (CATI). Die Erhebung unter den Kammermitgliedern erfolgte im April und Mai 2026. (PWK631/HSP)