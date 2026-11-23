Wien (OTS) -

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) erinnert anlässlich des im Zeichen der Männergesundheit stehenden Aktions-Monats „Movember“ an die Wichtigkeit von regelmäßigen Gesundheits-Checks gerade auch für Männer. „Bei Vorsorgeuntersuchungen können Krankheiten frühzeitig erkannt und durch rechtzeitige Gegenmaßnahmen verhindert oder eingedämmt werden. Damit auch mehr Männer dafür gewonnen werden können, müssen Vorsorgeprogramme ausgebaut werden“, sagt ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart. „Wesentlicher Bestandteil von Vorsorgeuntersuchungsprogrammen muss es sein, Menschen gezielt zu erreichen und Untersuchungen alters- und risikoadaptiert anzubieten“, sagt Artur Wechselberger, Leiter des ÖÄK-Referats für Sozial- und Vorsorgemedizin, der auch die Bedeutung von Primärprävention hervorhebt.

Zwtl.: Mehr organisierte Screening-Programme nötig

Obwohl das Prostatakarzinom auch in Österreich zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern zählt, werden hierzulande bisher nur sogenannte opportunistische Screenings durchgeführt, bei denen Männer aus Eigeninitiative oder auf individuelles Anraten ihres Arztes entscheiden, ob sie einen Bluttest zur Bestimmung des prostataspezifischen Antigens (PSA-Test) durchführen lassen oder nicht. „Um die Hauptrisikogruppen zu erreichen und bösartige Tumore früher entdecken zu können, müssten PSA-Screenings aber als strukturiertes, risikobasiertes Screening-Programm mitsamt systematischen Einladungen angeboten werden“, betont Steinhart. Immerhin gebe es derzeit eine breit getragene gesundheitspolitische Initiative mit einem neuen Konsens der urologischen Fachgesellschaften, die gemeinsam mit Sozialversicherung und Patientenvertretungen einen Plan für ein organisiertes, risikoadaptiertes Prostatakrebs-Screening ausgearbeitet hätten, streicht Steinhart, selbst Facharzt für Urologie, positiv hervor.

„Risikobasierte Screenings wären aber auch für die Prävention von Lungenkrebs nötig, der ebenfalls zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern zählt“, sagt Wechselberger. Hier würden von den medizinischen Fachgesellschaften Low-Dose Computertomografien der Lunge für starke Raucher ab 50 Jahren empfohlen. Ebenfalls Nachholbedarf gebe es beim Vorbeugen von Bauchaortenaneurysmen, von denen Männer – vor allem ab dem 65. Lebensjahr – wesentlich öfter betroffen seien als Frauen. Deshalb sollten dieser Zielgruppe systematische Sonographien der Bauchaorta angeboten werden, schließt sich Wechselberger auch hier entsprechenden Empfehlungen der Fachgesellschaften an.

Zwtl.: Primärprävention im Fokus

Neben den Vorsorgeuntersuchungsprogrammen sei es dringend notwendig, Männer auch für die Primärprävention zu gewinnen. Dazu gehöre auch, sie entsprechend der 10 österreichischen Gesundheitsziele über Maßnahmen zur gesunden Lebensführung aufzuklären und sie dazu zu motivieren. „Rauchen, Alkoholkonsum und Übergewicht zählen bei sehr vielen Krebsarten zu den größten Risikofaktoren. Und in allen drei Bereichen weisen Männer eine höhere Prävalenz auf als Frauen“, weiß Wechselberger. Gleichzeitig zeigten Statistiken, dass bei fast allen Krebsarten (mit Ausnahme der frauenspezifischen Karzinome) sowohl die Inzidenz, also die Zahl der Neuerkrankungen in einem Jahr, als auch die Sterblichkeit bei Männern höher sei als bei Frauen.

Besonders der Allgemeinmedizin falle eine wesentliche Rolle bei der Aufklärungsarbeit zu. Schon bei der Anamnese würden sich wichtige Hinweise auf Risikofaktoren, wie gesundheitsgefährdender Alkohol- und Nikotinkonsum, Übergewicht oder Bewegungsmangel, ableiten lassen. „Das meist über Jahre aufgebaute Vertrauensverhältnis zu den Patienten erleichtert es Allgemeinmedizinern überdies, als Berater in allen Fragen der Primärprävention aufzutreten und Patienten zu gesundheitsbewussten Verhaltensweisen zu motivieren“, sagt Wechselberger. Freilich müsste sich der damit verbundene Zeitaufwand auch in den Honoraren der Ärztinnen und Ärzte widerspiegeln, streichen Wechselberger und Steinhart hervor.