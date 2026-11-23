Wien (OTS) -

Am Freitag feierte das Haus der Barmherzigkeit im Kunsthaus Horn 20 Jahre Hospizarbeit im HB Stephansheim. Gemeinsam mit Vertreter:innen aus Hospizwesen und Politik, Angehörigen sowie langjährigen Wegbegleiter:innen blickte das Team des Hospiz Teresa auf zwei Jahrzehnte Hospizarbeit zurück.

20 Jahre Beschäftigung mit dem Leben

Mit Grußworten würdigte die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Hospizarbeit im HB Stephansheim. „Hospizarbeit bedeutet, Menschen am Lebensende in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und ihnen Geborgenheit zu geben. Dazu gehören neben professioneller Pflege auch menschliche Nähe und die einfühlsame Begleitung von Angehörigen. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hospiz Teresa im Haus der Barmherzigkeit, die diese Aufgabe mit Fachwissen, Einfühlungsvermögen und großem Engagement erfüllen“, so Teschl-Hofmeister.

Für Barbara Schwarz, Präsidentin des Dachverbands Hospiz Österreich, steht das Jubiläum im Zeichen einer gemeinsamen Haltung: „20 Jahre Hospizarbeit bedeuten nicht 20 Jahre Beschäftigung mit dem Sterben, sondern 20 Jahre intensive Beschäftigung mit dem Leben. Als Hospizbewegung verbindet uns die Überzeugung, dass jeder Mensch bis zuletzt in Würde und Geborgenheit leben können soll. Dieses Jubiläum erinnert uns daran, worum es in der Hospizarbeit geht. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch mit allem, was ihm im Leben wichtig ist.“

Geborgenheit bis zum Schluss

Wie sich dieser Anspruch im Alltag verwirklicht, erläuterte Barbara Gerhart, Heimleiterin des HB Stephansheim. In familiärer Atmosphäre begleitet das Team schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. „Wir möchten unseren Bewohner:innen einen möglichst selbstbestimmten Alltag ermöglichen. Ihre persönlichen Wünsche geben die Richtung für unsere Pflege und Begleitung vor“, betonte Gerhart. Pauline Zimmel, Leiterin des Hospiz Teresa, ergänzte: „Oft sind es die kleinen Dinge wie ein Gespräch, ein gemeinsames Lachen oder einfach das Gefühl, nicht allein zu sein, die viel bedeuten. Wir nehmen uns Zeit für die Menschen und versuchen, ihnen auf ihrem letzten Lebensweg Halt zu geben.“

Palliative Care im Fokus

In den Impulsgesprächen beleuchteten Vertreter:innen des Hospiz Teresa gemeinsam mit Petra Haller vom Landesverband Hospiz NÖ und der Angehörigen Martina Bachzelt die Hospizarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Das anschließende HB Symposium Palliative Care bot Gelegenheit zur fachlichen Vertiefung. Eleonore Kemetmüller, Claudia Kloihofer-Haupt, Tanja Mayerhofer, Sandra Sprung und Pauline Zimmel widmeten sich in ihren Fachvorträgen der palliativen Sedierung, der Ethikarbeit in der Pflege und der Bedeutung von Ritualen am Lebensende.

Über das Hospiz Teresa im HB Stephansheim

Das Hospiz Teresa wurde 2006 mit sechs Plätzen im Stephansheim in Horn gegründet. Die damalige stellvertretende Heimleiterin Monika Honeder und Direktor Edgar Führer waren maßgeblich für die Entstehung des Hospizes verantwortlich. 2010 übernahm das Haus der Barmherzigkeit das Stephansheim und mit dem 2014 fertiggestellten Neubau wurde das Hospiz auf neun Plätze erweitert. Das Hospiz Teresa war das erste stationäre Hospiz, das nach dem Hausgemeinschaftsmodell geführt wurde.

Über das Haus der Barmherzigkeit

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet Langzeitpflege und -betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen. In sieben Pflegeeinrichtungen in Wien und Niederösterreich betreuen wir rund 1.300 Bewohner:innen mit chronischen Erkrankungen. Darunter auch 14 Kinder und Jugendliche im Kinderpflegedomizil FRIDOLINA. Mit HABIT, dem Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, bieten wir rund 480 Betreuungsplätze für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf in unseren 17 Wohngemeinschaften, Garconnierenverbünden sowie im zeitlich befristeten Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung.

Unsere Leistungen werden durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien sowie durch das Land Niederösterreich gefördert. Neben bestmöglicher pflegerischer, therapeutischer und medizinischer Betreuung legen wir besonderen Wert auf ein selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben. hb.at

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