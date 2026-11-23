Wien (OTS) -

Die Katholische Jungschar Österreichs zeigt sich sehr enttäuscht über die fehlende Abschlusserklärung der COP31 in der Türkei. Während die Folgen der Erderwärmung immer dramatischer werden, lassen die politisch Verantwortlichen wertvolle Zeit verstreichen. Die Rechnung dafür bezahlen vor allem Kinder und zukünftige Generationen. Dabei ist ihr Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durch die UN-Kinderrechtskonvention geschützt.

„Wir wissen längst, welche katastrophalen Folgen die Erderwärmung hat. Trotzdem werden notwendige Entscheidungen immer weiter hinausgezögert. Das ist ein politisches Versagen auf Kosten unserer Kinder. Sie werden mit den Folgen leben müssen, die wir heute noch verhindern könnten. Wer jetzt nicht handelt, nimmt Kindern bewusst ihre Zukunftschancen!“, kritisiert Veronika Schippani-Stockinger, Vorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs.

Die Klimakrise ist längst Realität: Dürren, Überschwemmungen und extreme Hitze bedrohen schon heute die Gesundheit, Ernährung und Bildung von Millionen Kindern weltweit. Besonders ungerecht ist, dass jene am stärksten davon betroffen sind, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Über 1 Milliarde Kinder sind weltweit extremen Klimarisiken ausgesetzt und dennoch gehen nur rund 2% der internationalen Klimafinanzierung in Projekte, die Kinder in den Blick nehmen. Die Klimakonferenz zeigte insbesondere, dass die internationale Finanzierung zentraler Schlüssel für gemeinsame Beschlüsse ist. Die Länder des globalen Südens brauchen die Unterstützung der EU für die Klimawandelanpassung und wir brauchen sie als Partner*innen für globalen Klimaschutz. Der Klimawandel macht nicht an unseren Grenzen halt.

Die Katholische Jungschar fordert nicht weiter zu verzögern und abzuwarten, sondern dringende Maßnahmen, die das Recht auf eine gesunde Umwelt schützen, endlich umzusetzen:

Raus aus fossiler Energie: Die Verdreifachung erneuerbarer Energie, die Verdoppelung der Energieeffizienz und die Abkehr von fossilen Energien wurden von vergangenen COPs ja schon vereinbart. Österreich braucht einen klaren Plan zur Umsetzung und zum Ausstieg aus fossilen Energien und entsprechender Subventionen.

Die Verdreifachung erneuerbarer Energie, die Verdoppelung der Energieeffizienz und die Abkehr von fossilen Energien wurden von vergangenen COPs ja schon vereinbart. Österreich braucht einen klaren Plan zur Umsetzung und zum Ausstieg aus fossilen Energien und entsprechender Subventionen. Klimagerechtigkeit schaffen: Reiche Industriestaaten müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und verlässliche finanzielle Mittel für Klimaschutz, Anpassung und die Bewältigung klimabedingter Schäden in besonders betroffenen Ländern bereitstellen. Österreich muss rasch ein Klimaschutzgesetz beschließen und der Entwurf des nationalen Klimaschutzgesetzes muss den Bereich internationale Klimafinanzierung dringend ergänzen.

Reiche Industriestaaten müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und verlässliche finanzielle Mittel für Klimaschutz, Anpassung und die Bewältigung klimabedingter Schäden in besonders betroffenen Ländern bereitstellen. Österreich muss rasch ein Klimaschutzgesetz beschließen und der Entwurf des nationalen Klimaschutzgesetzes muss den Bereich internationale Klimafinanzierung dringend ergänzen. Kindergerechte Klimafinanzierung: Die internationale Klimafinanzierung Österreichs muss die Rechte und Bedürfnisse von Kindern bei Maßnahmen ins Zentrum stellen – etwa durch den Schutz von Schulen, Gesundheitsversorgung, Trinkwasser und Ernährungssicherheit bei Extremwetterereignissen.

Die internationale Klimafinanzierung Österreichs muss die Rechte und Bedürfnisse von Kindern bei Maßnahmen ins Zentrum stellen – etwa durch den Schutz von Schulen, Gesundheitsversorgung, Trinkwasser und Ernährungssicherheit bei Extremwetterereignissen. Kinder müssen mitentscheiden: Kinder und Jugendliche dürfen bei Klimakonferenzen und bei der Erarbeitung des Klimaschutzgesetzes nicht bloß zuhören. Ihre Perspektiven müssen in Entscheidungen, die ihre Zukunft bestimmen, verbindlich einfließen sowie Beteiligungsformate schaffen, die ihnen ihre Mitsprache ermöglichen. wirkungsvolle, inklusive und sichere Beteiligungsformate geschaffen werden, die Kindern ermöglichen, ihre Zukunft zu sichern.

„Kinder haben ein Recht auf eine lebenswerte Gegenwart und in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen – und die Politik hat die Pflicht, sie zu schützen. Wir brauchen keine weiteren Vertröstungen, sondern endlich mutige Entscheidungen. Denn jede verlorene Chance beim Klimaschutz ist eine verlorene Chance für unsere Kinder“, so Veronika Schippani-Stockinger abschließend.