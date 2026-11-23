Wien (OTS) -

Impfberatung schützt vor vermeidbaren Infektionskrankheiten im Urlaub. Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) spricht sich dafür aus, den Zugang zu Impfungen weiter zu erleichtern: So sollen entsprechend geschulte Apotheker:innen ausgewählte Reiseimpfungen direkt in Apotheken verabreichen dürfen.

Flug gebucht, Unterkunft reserviert, Reisepass kontrolliert: Vor einer Auslandsreise gibt es viel zu organisieren. Ein Punkt gehört unbedingt auf die Checkliste: der Impfstatus. Je nach Reiseziel, Reiseroute, Aufenthaltsdauer und Reiseart können die gesundheitlichen Risiken sehr unterschiedlich sein. Auch Vorerkrankungen und der bestehende Impfstatus spielen eine Rolle.

Eine bevorstehende Reise ist eine gute Gelegenheit, den persönlichen Impfschutz überprüfen zu lassen. Neben den allgemein empfohlenen Impfungen können je nach Reiseziel zusätzliche Reiseimpfungen sinnvoll sein. In bestimmten Ländern sind sie für die Einreise sogar vorgeschrieben.

Nicht erst kurz vor dem Abflug an Impfungen denken

Die Frage nach dem Impfschutz sollte nicht erst beim Kofferpacken gestellt werden: Notwendige Impfungen und andere Vorsorgemaßnahmen sollten idealerweise vier bis acht Wochen vor Reiseantritt ärztlich abgeklärt werden. Bei vielen Impfstoffen setzt der Schutz erst zehn bis 14 Tage nach der Impfung beziehungsweise nach einer notwendigen zweiten Teilimpfung ein.

Eine rechtzeitige Beratung ist auch deshalb wichtig, weil sich sinnvolle Vorsorgemaßnahmen nicht allein aus dem Zielland ableiten lassen. Eine Pauschalreise kann andere Risiken mit sich bringen als eine Trekkingtour. Die individuelle Reiseplanung gehört daher immer zur reisemedizinischen Beratung.

Reiseplanung als Anlass für einen allgemeinen Impfcheck nutzen

Reisende sollten nicht nur an klassische „Fernreiseimpfungen“ denken. Die Reisevorbereitung ist auch eine gute Gelegenheit, den Schutz durch die allgemein empfohlenen Impfungen des österreichischen Impfplans zu überprüfen und fehlende oder fällige Impfungen nachzuholen.

Je nach Destination können darüber hinaus spezifische Impfungen relevant werden, etwa gegen Dengue oder Cholera. Für manche Reiseziele gelten zudem besondere Einreisebestimmungen: Bei Gelbfieber werden international anerkannte Impfbescheinigungen nur von autorisierten Gelbfieber-Impfstellen ausgestellt.

ÖVIH: Niederschwelligen Zugang zu Reiseimpfungen ausbauen

Aus Sicht des ÖVIH sollte Österreich den Zugang zu Impfungen einfacher und wohnortnäher gestalten. Der ÖVIH spricht sich daher dafür aus, dass entsprechend qualifizierte Apotheker:innen künftig nach gesetzlicher Regelung und entsprechender Ausbildung geeignete Reiseimpfungen direkt in Apotheken verabreichen dürfen.

Apotheken sind für viele Menschen leicht erreichbare Anlaufstellen im Gesundheitswesen. Könnten sie neben der Impfberatung auch geeignete Reiseimpfungen durchführen, entstünden zusätzliche Impfangebote, die bestehende Strukturen sinnvoll ergänzen.

Ärztliche und spezialisierte reisemedizinische Angebote bleiben bei komplexen Reiseplänen, individuellen Risikofaktoren oder Impfungen mit besonderen rechtlichen beziehungsweise medizinischen Anforderungen unverzichtbar.

Das Ziel sollte ein sinnvoll abgestuftes Angebot sein: einfacher Zugang zu Standard- und geeigneten Reiseimpfungen einerseits, spezialisierte reisemedizinische Betreuung dort, wo sie erforderlich ist, andererseits. So könnten Reisende unkomplizierter vorsorgen, und bestehende ärztliche Strukturen würden ergänzt.

Impfempfehlungen sind im Österreichischen Impfplan nachzulesen. Welche Reiseimpfungen individuell erforderlich oder sinnvoll sind, hängt unter anderem von Reiseziel, Reiseroute, Reiseart und persönlichen Risikofaktoren ab.

Über den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH):

Der ÖVIH ist eine freiwillige Interessensvertretung und Plattform der in Österreich tätigen Unternehmen, die Impfstoffe für alle Altersgruppen herstellen und vertreiben. Der Verband orientiert sich dabei an den Zielen des europäischen Dachverbandes Vaccines Europe (einer Arbeitsgruppe der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / EFPIA). Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu bestehenden und neuen Impfungen sicherzustellen und zu verbessern. Dazu gehört die Förderung von Forschung und Entwicklung, um innovative Impfstoffe gegen unterschiedliche Krankheitsbilder anbieten zu können. Weiters sammeln wir Daten und Fakten, erheben Durchimpfungsraten in der Bevölkerung und schaffen durch unterstützende Kommunikationsmaßnahmen Awareness rund um das Thema Impfen. Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich „Impfstoffe“ stehen wir den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen mit unserer Expertise zur Verfügung.

Impfen heißt Verantwortung tragen. Für den Einzelnen und die Gesellschaft.