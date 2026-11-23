Wien (OTS) -

Vom 25. November bis 10. Dezember 2026 beteiligt sich die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien an der UN-Kampagne „Orange the World“. Unter dem Motto „Sounds of Respect“ macht die Universität sichtbar, wie Kunst, Lehre und Universitätsalltag zu Respekt, Zivilcourage und Unterstützung beitragen können.

Programm:

Veranstaltungsreihe „#MeToo Kunst: Genderbasierte Gewalt und Machtverhältnisse an Kunsthochschulen“

25.11.: „Tricky Relations: Perspektiven auf Machtverhältnisse und genderbasierte Gewalt in künstlerischen Lehr-/Lernkontexten“

9.12.: Weiterbildung zum Thema „Da kommt man sich halt nah...«

Nähe und Distanz in der Lehre an einer Kunstuniversität“

Nähe und Distanz in der Lehre an einer Kunstuniversität“ Im Kampagnenzeitraum werden international Bauwerke orange beleuchtet; an der mdw und in Wien setzen Banner, Fahnen und Lichtinstallationen sichtbare Zeichen der Solidarität mit Betroffenen.

Warum „Sounds of Respect“?

Respekt beginnt mit Zuhören. Die mdw stärkt eine Kultur, in der Grenzen geachtet und Verantwortung übernommen wird. Ziel ist ein Umfeld, in dem Gewalt und Machtmissbrauch keinen Platz haben – in Proberäumen, auf Bühnen, in Seminaren und Büros. Wissen über Hilfeangebote wird ausgebaut, respektvolles Verhalten gefördert.

Rektorin Ulrike Sych: „Als Universität für Musik und darstellende Kunst tragen wir auch eine besondere Verantwortung für ein Klima des Respekts. Mit ‚Orange the World – Sounds of Respect‘ setzen wir ein deutliches Zeichen: Geschlechterbasierte Gewalt und Machtmissbrauch haben an der mdw keinen Platz. Die internationale UN-Kampagne macht vom 25. November bis 10. Dezember weltweit sichtbar, dass Gewalt gegen Frauen uns alle betrifft; die Farbe Orange steht dabei für Hoffnung, Solidarität und eine Zukunft ohne Gewalt. Wir schließen uns diesem weltweiten Zeichen an.“

Hintergrund „Orange the World“

„Orange the World“ ist Teil der internationalen UN-Kampagne „16 Days of Activism against Gender-Based Violence“. Seit 1991 verbinden Organisationen, Städte, Hochschulen und Unternehmen weltweit den 25. November – den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen – mit dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. In über 100 Ländern werden in diesen 16 Tagen Gebäude orange beleuchtet, Aktionen, Veranstaltungen und Aufklärungskampagnen umgesetzt und Hilfsangebote sichtbar gemacht. Die Signalfarbe Orange steht für Hoffnung, Solidarität und die Vision einer Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen; zentrale Hashtags sind #OrangeTheWorld und #16Days.

Weiterführende Infos: www.mdw.ac.at

https://www.mdw.ac.at/magazin/2026/11/03/genderbasierte-gewalt-ein-thema-an-kunsthochschulen/