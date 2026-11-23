Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich begrüßt die geplante Reform der oberösterreichischen Wohnbeihilfe. Angepasste Höchstbeträge, ein Ende des seit Jahren eingefrorenen 300-Euro-Deckels, mehr förderbare Wohnfläche sowie einfachere Antragswege sind wichtige Schritte – und auch auf den Einsatz der Arbeiterkammer zurückzuführen. Dennoch gehen die geplanten Änderungen nicht weit genug.

Seit Jahren kämpft die Arbeiterkammer Oberösterreich für ihre Mitglieder um eine wirksamere und leichter zugängliche Wohnbeihilfe. Der vorliegende Entwurf bringt einige positive Veränderungen: So wird die förderbare Wohnfläche teilweise angehoben und die Obergrenze der monatlichen Wohnbeihilfe entfällt. Einige der Forderungen finden sich nun im Entwurf wieder. Das zeigt, dass die Vorschläge der AK teilweise umgesetzt werden.

Dennoch fallen die Änderungen aus Sicht der Arbeiterkammer zu zaghaft aus. Mit maximal 351,50 Euro pro Monat bleibt der Höchstbetrag dieser wichtigen Unterstützung hinter dem von der AK Oberösterreich geforderten Höchstbetrag von 400 Euro zurück. Auch der Fördersatz von 3,70 Euro pro Quadratmeter sowie der Deckel beim anrechenbaren Mietpreis von 8 Euro pro Quadratmeter sind angesichts der steigenden Mieten und Betriebskosten weiterhin abseits der Realität und viel zu niedrig.

Damit mehr Menschen mit niedrigem Einkommen mit Hilfe der Wohnbeihilfe ihren direkten Lebensraum sichern können, fordert die AK, die Wohnbeihilfe an die Realität anzupassen. Dazu schlägt sie konkret vor: