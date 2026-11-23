- 23.11.2026, 09:01:32
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Mieten steigen, die Wohnbeihilfe wird nur zaghaft angepasst: AK fordert treffsichere Hilfe für Menschen mit niedrigem Einkommen
Die Arbeiterkammer Oberösterreich begrüßt die geplante Reform der oberösterreichischen Wohnbeihilfe. Angepasste Höchstbeträge, ein Ende des seit Jahren eingefrorenen 300-Euro-Deckels, mehr förderbare Wohnfläche sowie einfachere Antragswege sind wichtige Schritte – und auch auf den Einsatz der Arbeiterkammer zurückzuführen. Dennoch gehen die geplanten Änderungen nicht weit genug.
Seit Jahren kämpft die Arbeiterkammer Oberösterreich für ihre Mitglieder um eine wirksamere und leichter zugängliche Wohnbeihilfe. Der vorliegende Entwurf bringt einige positive Veränderungen: So wird die förderbare Wohnfläche teilweise angehoben und die Obergrenze der monatlichen Wohnbeihilfe entfällt. Einige der Forderungen finden sich nun im Entwurf wieder. Das zeigt, dass die Vorschläge der AK teilweise umgesetzt werden.
Dennoch fallen die Änderungen aus Sicht der Arbeiterkammer zu zaghaft aus. Mit maximal 351,50 Euro pro Monat bleibt der Höchstbetrag dieser wichtigen Unterstützung hinter dem von der AK Oberösterreich geforderten Höchstbetrag von 400 Euro zurück. Auch der Fördersatz von 3,70 Euro pro Quadratmeter sowie der Deckel beim anrechenbaren Mietpreis von 8 Euro pro Quadratmeter sind angesichts der steigenden Mieten und Betriebskosten weiterhin abseits der Realität und viel zu niedrig.
Damit mehr Menschen mit niedrigem Einkommen mit Hilfe der Wohnbeihilfe ihren direkten Lebensraum sichern können, fordert die AK, die Wohnbeihilfe an die Realität anzupassen. Dazu schlägt sie konkret vor:
- Anrechenbaren Wohnaufwand anpassen:
Die Berechnung der Wohnbeihilfe ist in Oberösterreich an einen anrechenbaren Wohnaufwand von 3,7 Euro (ohne Betriebskosten) pro Quadratmeter geknüpft. Die AK fordert, den maximal anrechenbaren Wohnaufwand auf 5 Euro pro Quadratmeter anzuheben.
- Quadratmeterpreisdeckel anpassen:
Die Wohnbeihilfe ist in Oberösterreich an einen Hauptmietzins von höchstens 8 Euro pro Quadratmeter (inklusive USt., jedoch ohne Betriebskosten) geknüpft. Die AK fordert, diesen Quadratmeterpreisdeckel auf 10 Euro anzuheben.
- Zugangswege anpassen:
Die Wohnbeihilfe kann in Oberösterreich auch im Jahr 2026 nicht online beantragt werden. Die AK fordert eine kundenfreundliche Möglichkeit, die Wohnbeihilfe digital vorauszuberechnen und beantragen zu können. Zusätzlich soll die Zahl der einzureichenden Unterlagen reduziert werden.
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Gregor Kraftschik
Telefon: 050/6906-2480
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