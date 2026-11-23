Wien (OTS) -

Körperliche Verletzungen heilen, seelische Wunden bleiben oft ein Leben lang. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordert der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP), dass gewaltbetroffene Frauen dort psychologische Hilfe erhalten, wo sie nach einer Tat Unterstützung suchen: in den Krankenhäusern ebenso wie in den Gewaltambulanzen.

„Gewalt macht krank. Psychische und sexuelle Gewalt verursachen nachweislich die schwersten psychischen Folgen“, sagt BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger. „Egal, welche Form von Gewalt eine Frau erlebt: Sie geht mit enormer Kränkung, Scham und tiefer Verunsicherung einher und schwächt die ganze Persönlichkeit.“

Die Daten bestätigen das eindrücklich. Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, entwickeln dreimal so häufig Depressionen, viermal so häufig Angststörungen und siebenmal so häufig posttraumatische Belastungsreaktionen. Laut der aktuellen EU-Erhebung zu geschlechtsspezifischer Gewalt hat fast jede dritte Frau psychische Gewalt durch ihren Partner erfahren. Und eine Studie der MedUni Wien belegte im Sommer erstmals: Wo Frauen mehr Gewalt erleben, ist auch ihre Suizidrate höher. Wie zerstörerisch gerade psychische Gewalt wirkt, zeigte bereits die Studie „Psychische Gewalt gegen Frauen“ des Vereins Wiener Frauenhäuser, an der a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger mitgewirkt hat: Viele Betroffene hatten Angst, selbst „verrückt“ zu werden – Täter drohten ihren Partnerinnen sogar, sie in die Psychiatrie einweisen zu lassen.

„Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein strukturelles und patriarchales Problem, für das es keinerlei Toleranz geben darf. Femizide sind ein klarer Ausdruck männlichen Besitzdenkens“, betont a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Psychologische Hilfe von der ersten Stunde an

Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen sieht die Bundesregierung den flächendeckenden Ausbau der Gewaltambulanzen bis 2029 vor – ein wichtiger Schritt. Laut Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz müssen Gewaltambulanzen Betroffene über psychologische Beratung jedoch lediglich informieren, eine psychologische Versorgung vor Ort ist nicht vorgeschrieben. Der Expert:innenausschuss des Europarats (GREVIO) empfiehlt Österreich ausdrücklich Anlaufstellen, die umgehende psychologische Unterstützung durch qualifiziertes Fachpersonal bieten.

„Der Ausbau der Gewaltambulanzen ist die Chance, Gewaltschutz von Anfang an ganzheitlich zu denken. Klinische Psycholog:innen gehören fix in jedes Team – gesetzlich verankert und finanziell abgesichert“, so a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Verbrechensopfergesetz: Novelle rasch beschließen

Ausdrücklich begrüßt der BÖP die Novelle des Verbrechensopfergesetzes, die seit Anfang November im Nationalrat liegt. Sie verdoppelt die Krisenintervention durch Klinische Psycholog:innen, Gesundheitspsycholog:innen und Psychotherapeut:innen auf bis zu zwanzig Sitzungen, streicht die Antragsfrist und bezieht erstmals die klinisch-psychologische Behandlung in die Kostenübernahme ein. Damit wird anerkannt, dass die psychischen Folgen von Gewalt Zeit und professionelle Behandlung brauchen. Der BÖP appelliert an den Nationalrat, die Novelle rasch zu beschließen, damit sie wie geplant mit Jänner 2027 in Kraft treten kann.

Klinische Psycholog:innen und Gesundheitspsycholog:innen begleiten Betroffene dabei, Sicherheit und Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen und das Erlebte zu verarbeiten. Hilfe gibt es rund um die Uhr und kostenlos bei der Frauenhelpline gegen Gewalt unter 0800 222 555 sowie bei der Telefonseelsorge unter 142.