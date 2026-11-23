Wien (OTS) -

Vom 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, rückt die Kampagne Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit.

„Gewalt gegen Frauen ist keine private Angelegenheit. Sie ist eine Menschenrechtsverletzung und ein gesamtgesellschaftliches Problem“, erklärt Mag.a Ursula Hafner, Bundesfrauenvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im ÖGB, die auch Vorsitzende des Bereichs Frauen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) ist. „Wir brauchen sichtbare Signale, verlässliche Schutzstrukturen und ausreichend finanzierte Beratungs- und Schutzangebote – damit Betroffene nicht allein bleiben.“

Häusliche und sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt, Stalking, digitale Gewalt, ökonomische Abhängigkeit sowie Femizide zeigen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist vielfältig und oft unsichtbar. Gerade strukturelle Ungleichheiten, prekäre Einkommensverhältnisse und fehlende unabhängige Existenzsicherung können es Betroffenen erschweren, Gewaltbeziehungen zu verlassen.

Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ machen darauf aufmerksam, dass Prävention nicht bei Aufklärung endet: Sie braucht sichere Fluchtwege, barrierefreie Beratung, langfristig gesicherte Frauenhäuser, konsequente Täter*innenarbeit und eine Justiz, die Betroffene ernst nimmt.

„Betroffenen Frauen möchte ich sagen: du bist nicht alleine und du bist nicht schuld – du hast ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Gewalt ist niemals eine private Angelegenheit und niemals eine Rechtfertigung für das Verhalten der tatbegehenden Person.“, führt Hafner weiter aus.

„Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Angst, ohne Gewalt und ohne Kontrolle“, betont Mag.a Ursula Hafner abschließend. „Die 16 Tage sind ein Aufruf: Wir FCG-Frauen schauen hin, wir hören zu und wir handeln – nicht nur an diesen Tagen, sondern das ganze Jahr über.“