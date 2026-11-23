Wien (OTS) -

„Hallo Schwarz, du drogensüchtige H*re (...) Wie lange willst du uns noch verar*chen, du menschenverachtende Trampels*u? Du Zivilunke kriegst dein fünfstelliges Gehalt jedes Monat in deine stinkende F*ut geschoben (...)“

„Entweder diese Volksanwaltschaftsschei*e erfüllt ihre Verfassungs-Aufgabe oder Gaby Schwarz, die Schw*nzlutscherh*re (...) verpisst sich (...) wir brauchen keine Drecksschei*e dieser Art (...)“

„Schei*h*re Schwarz, Du glaubst, Du wirst all das als ar*chgef*ckte (...) H*re weiterführen können (...)“

„Schwarz du geisteskranke dumme S*u f*ck dich!“

„Das ist ein Auszug aus Hassmails, die ich in den vergangenen Jahren erhalten habe. Sie enthalten sexistische Beschimpfungen, Drohungen, Erniedrigungen und haben eines gemeinsam: Sie sollen einschüchtern und mundtot machen. Ich habe lange überlegt, ob ich diese widerlichen Nachrichten öffentlich machen soll. Aber genau darum geht es: Nicht schweigen, sondern ansprechen und auf die vielen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Auch verbale Gewalt ist Gewalt“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz im Vorfeld zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

„Gewalt gegen Frauen beginnt nicht erst mit körperlichen Übergriffen. Kontrolle, Beschimpfungen, psychische Gewalt sind gefährliche Vorboten. Das passiert zu Hause, am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Internet, in der ganzen Gesellschaft. Entscheidend ist, dass wir hinschauen statt wegsehen. Dass wir einschreiten, wenn Grenzen überschritten werden. Dass wir Betroffene ernst nehmen und ihnen den Rücken stärken. Dass wir abwertende Kommentare und sexistische Bemerkungen nicht als Herrenwitze hinnehmen. Das erfordert Mut und Zivilcourage. Aber das ist der einzige Weg, damit sich etwas ändert. Gewalt an Frauen ist keine Privatsache“, appelliert Gaby Schwarz.

„Als Frau, als Volksanwältin und als Feministin werde ich mich auch in Zukunft nicht mundtot machen lassen. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Frauenrechte sind Menschenrechte! Darum unterstütze ich auch heuer die Kampagne ‚Orange the world‘ und werde mich während der ‚16 Tage gegen Gewalt‘ auf meinen Social-Media-Kanälen intensiv zu diesem Thema äußern“, so Gaby Schwarz.

Hinweis: Schimpfwörter wurden für die Veröffentlichung mit Sternchen * zensiert. Die zitierten Hassnachrichten wurden im Original ohne Sternchen verfasst.