Wien (OTS) -

„Der Europäische Rechnungshof bestätigt mit seiner Kritik am EU-Corona-Aufbaufonds einmal mehr, was wir Freiheitliche von Anfang an aufgezeigt haben: Bei den politischen Corona-Maßnahmen wurde mit dem Geld der Steuerzahler geradezu verantwortungslos umgegangen“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

Im Zentrum der Kritik des Europäischen Rechnungshofs (ERH) an der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) stehen drei massive Probleme: „Erstens wurden Unsummen ausgegeben, ohne dass entsprechende messbare Ergebnisse vorliegen. Von den knapp 50 Milliarden Euro, die für die Verbesserung der öffentlichen Verwaltungen vorgesehen waren, erzielte laut ERH nur etwas mehr als ein Drittel der untersuchten Maßnahmen nennenswerte Ergebnisse. Während Milliarden in Digitalisierungsprojekte flossen, blieben grundlegende strukturelle Probleme der Verwaltungen weitgehend ungelöst. Zweitens ist vielfach nicht nachvollziehbar, wohin das Geld tatsächlich geflossen ist. Informationen über die endgültigen Empfänger sind teilweise unvollständig, die tatsächlichen Projektkosten werden nicht überall systematisch erfasst und die EU-Kommission fordert diese Kosten nicht konsequent ein. Drittens versagen auch die Kontrollsysteme: Bei öffentlichen Aufträgen und staatlichen Beihilfen gibt es in mehreren Mitgliedstaaten massive Unzulänglichkeiten. Auch die Kontrollen der EU-Kommission weisen deutliche Lücken auf. Damit besteht das Risiko, dass EU-Gelder unter Verstoß gegen Vergabe- und Beihilfevorschriften verwendet werden.“

Für Hauser kommt noch ein weiterer besonders schwerwiegender Kritikpunkt hinzu: die massive Ungleichverteilung der Milliarden. „Das aktuelle Gesamtvolumen der ARF beträgt 573 Milliarden Euro, davon 360 Milliarden Euro an Zuschüssen und 213 Milliarden Euro an Krediten. Italien erhielt rund 194,4 Milliarden Euro, Spanien circa 163 Milliarden Euro, Polen rund 59,8 Milliarden Euro und Frankreich circa 40 Milliarden Euro. Diese vier Länder allein erhielten somit insgesamt 457,2 Milliarden Euro! Unglaublich – das entspricht rund 80 Prozent des Gesamtbudgets! Finanzexperten weisen deshalb darauf hin, dass damit faktisch die größte Umverteilungsmaschinerie innerhalb der EU in Bewegung gesetzt wurde.“

„Die Einheitspartei aus Volkspartei, Sozialisten, Grünen und Liberalen hat diesen desaströsen Mechanismus in Gang gesetzt. Die EU nahm dafür gemeinsam Schulden auf! Deren Rückzahlung wird über den EU-Haushalt und damit langfristig durch die Mitgliedstaaten erfolgen. Während diese vier Länder Geld im Überfluss erhielten, mussten sich die restlichen 23 EU-Mitgliedstaaten um den verbleibenden Rest streiten. Österreich erhielt beispielsweise nur vier Milliarden Euro. Und am Ende müssen die Bürger aller Mitgliedstaaten für diese Schulden geradestehen! Das ist ein Wahnsinn!“, kritisierte Hauser.

Für den freiheitlichen EU-Abgeordneten ist diese massive Verschwendung von Steuergeld nicht hinnehmbar. Er kündigte daher parlamentarische Schritte an: „Ich werde die EU-Kommission zur umfassenden Aufklärung auffordern. Warum haben ausgerechnet diese vier Länder 80 Prozent des Gesamtbudgets erhalten? Welche konkreten Projekte und Unternehmen wurden mit diesem Fonds finanziert? Und warum wurden diese gigantischen Geldflüsse nicht ausreichend kontrolliert, überprüft und auf ihre tatsächliche Sinnhaftigkeit hin untersucht? Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Geld passiert ist. Schließlich hat die EU kein eigenes Geld, sondern gibt das Geld der Steuerzahler aus!“