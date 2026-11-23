Wien (OTS) -

Im Nachgang einer Rede von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl im September in Innsbruck wurde der FPÖ unter anderem im ORF Tirol vorgeworfen, durch die Veranstaltung enorme Polizeikosten verursacht zu haben. Nachdem nun bekannt wurde, dass der Tiroler Staatsschutz vor Ort jedoch wegen einer simplen Handbewegung Kickls eine völlig haltlose Anzeige erstattet hat, zeigt sich für FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann ein völlig anderes Bild.

„Polizisten waren offensichtlich nicht nur vor Ort, um etwa die Veranstaltung zu schützen. Offensichtlich will man der FPÖ Kosten umhängen, die verursacht werden, weil Polizisten vor Ort den Oppositionsführer im Parlament überwachen und zumindest in einem Fall sogar mittels einer vollkommen haltlosen Anzeige versucht wurde, gegen ihn vorzugehen und ihn anzupatzen. Hier kann man und werden wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Gleichzeitig werden sowohl bei der Kostendiskussion als auch durch unsauber handelnde Beamte sämtliche rechtschaffenen Polizisten benutzt und mit in ein Fahrwasser gezogen, für das die ÖVP durch ihre politische Polizeiführung die Verantwortung trägt. Wenn man uns im Nachhinein angebliche Einsatzkosten von 50.000 Euro vorwirft, dann wissen die Steuerzahler jetzt, wohin dieses Geld wirklich geflossen ist: Unter ÖVP-Führung wird mutmaßlich der Staatsschutz und eine Diskussion über die in Wahrheit durch die Polizei selbst verursachten und festgesetzten Kosten gegen die Opposition missbraucht“, kritisierte Darmann, der eine sofortige und umfassende Aufklärung über diese konstruierte Anschüttung gegen den Bundesobmann der größten Oppositionspartei einfordert.

Dass der Staatsschutz in das politische Tagesgeschäft eingreife, sei ein beispielloser Skandal. „Ich hätte eigentlich gedacht, dass unsere Verfassungsschützer in Zeiten massiver islamistischer Terrorgefahr wahrlich Wichtigeres zu tun haben, als Kickl-Reden zu analysieren und Anschüttungen dabei zu konstruieren. Wir werden daher lückenlos aufklären, wie viele Ressourcen für diese absurde Hand-Analyse verschwendet wurden, ob es Weisungen gab, ob es eine Nähe zwischen Vorfall und in den Vorfall involvierte Personen zur ÖVP gibt und alles, was es hier sonst noch zu beleuchten gibt“, kündigte der freiheitliche Sicherheitssprecher an.

Abschließend nahm Darmann den politisch zuständigen ÖVP-Innenminister Gerhard Karner in die Pflicht: „Der ÖVP-Minister trägt die volle Verantwortung für diese Aktionen und den Missbrauch unserer Exekutive. Wenn der Verfassungsschutz beginnt, gegen die größte Oppositionspartei vorzugehen und dabei sogar mit konstruierten Anschüttungen auffliegt, anstatt echte Gefährder zu jagen, ist in Wahrheit der zuständige Minister Karner längst rücktrittsreif!“