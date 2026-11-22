Wien (OTS) -

Das Scheitern der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya ist aus Sicht der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ein schwerer Rückschlag für den internationalen Klimaschutz. „Die Idee, dass die zentralen Wirtschaftsräume CO₂-Einsparungsmaßnahmen in annäherndem Gleichschritt umsetzen, ist damit endgültig zu Grabe getragen worden. Während die EU mit dem Green Deal die Klimaneutralität bis 2050 verbindlich festgeschrieben hat, verabschieden sich andere Länder zunehmend von ambitionierten Zusagen“, betont Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der Wirtschaftskammer Österreich.

Fakt ist, dass die EU nur für rund sechs Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Trotz der Rückschläge auf globaler Ebene steht die WKÖ weiterhin zu den europäischen Klimazielen und zur Klimaneutralität bis 2050. Gleichzeitig braucht es angesichts der internationalen Entwicklungen ein Umdenken bei der europäischen Klimapolitik.

Überbordende Regulierung durch Green Deal nicht tragbar

„Es ist nicht tragbar, dass die Regulierung durch den Green Deal im internationalen Vergleich überbordende Ausmaße annimmt. Während sich andere Länder zunehmend von ambitionierten Klimazusagen verabschieden, dürfen unsere Unternehmen nicht durch immer neue Vorschriften und Auflagen zusätzlich belastet werden“, so Streitner. Wichtig bleibt aus Sicht der WKÖ, weiterhin nach gemeinsamen internationalen Lösungen zu suchen. Das gilt insbesondere für Energiepartnerschaften und den Ausbau erneuerbarer Energien. Nur durch eine stärkere Zusammenarbeit können die weltweiten Treibhausgasemissionen wirksam reduziert werden.

„Wir stehen zu den europäischen Klimazielen bis 2050. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe nicht durch überbordende Regulierung gefährdet wird. Klimaschutz kann nur global gelingen. Deshalb müssen wir weiter an gemeinsamen Lösungen arbeiten, statt Europa mit immer neuen Verpflichtungen im internationalen Wettbewerb zu benachteiligen“, betont Streitner abschließend.