Wien (OTS) -

Anlässlich des sonntäglichen Auftritts von ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner in der ORF-„Pressestunde“ übte FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm Kritik an den wirtschaftspolitischen Aussagen der Regierungsvertreterin. Für die freiheitliche Abgeordnete zeige das Interview, dass die Regierung die tatsächlichen Ursachen der wirtschaftlichen Probleme im Land weiterhin ignoriere.

Dass Zehetner die anhaltend hohe Inflation primär auf externe Faktoren wie den Iran-Krieg schiebe und gleichzeitig behaupte, Skifahren sei für Familien nach wie vor leistbar, halte einem Faktencheck nicht stand. „Die Regierung kann sich nicht länger hinter externen Schocks verstecken. Wenn Österreich im Oktober eine Inflationsrate von 3,6 Prozent verzeichnet, während andere europäische Länder deutlich preisstabiler sind, dann ist ein wesentlicher Teil dieser Teuerung hausgemacht. Preistreiber sind unter anderem die von der Regierung eingeführte CO2-Steuer und die generell hohe Abgabenlast. Durch diesen massiven Kaufkraftverlust ist der Winterurlaub für viele Familien schlichtweg nicht mehr finanzierbar“, erklärte Kolm.

Auch die Position der ÖVP zur Flugabgabe wies die Wirtschaftssprecherin als unzureichend zurück. Eine bloße Senkung, wie von Zehetner vorgeschlagen, löse das grundlegende Problem nicht. „Die Flugabgabe ist eine aktive Standortbenachteiligung, die den Luftverkehr künstlich verteuert und Passagiere an ausländische Flughäfen wie Bratislava abwandern lässt. Das schädigt die heimische Wertschöpfung und verhindert Milliarden-Investitionen sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Andere Staaten verzichten komplett auf eine solche Abgabe – Österreich muss diesem Beispiel folgen und die Flugabgabe ersatzlos streichen“, forderte die freiheitliche Wirtschaftssprecherin.

Kritisch sehe Kolm zudem die Pläne der Staatssekretärin, das Wohnungseigentumsgesetz aufzuweichen, um den Heizungstausch in Mehrparteienhäusern zu erleichtern. „Das ist ein bedenklicher Eingriff in die Eigentumsrechte der Bürger. Die Politik sollte stattdessen auf Technologieoffenheit und echte finanzielle Anreize setzen“, so Kolm.

Abschließend forderte die FPÖ-Wirtschaftssprecherin einen echten wirtschaftspolitischen Kurswechsel statt personeller PR-Diskussionen: „Österreich braucht jetzt einen umfassenden wirtschaftlichen Neustart. Als ersten Schritt fordern wir die Senkung der Energiepreise durch die Abschaffung der unsinnigen CO2-Steuern. Unsere Betriebe und Bürger brauchen eine spürbare Entlastung und keine Schönfärberei der aktuellen Wirtschaftslage.“