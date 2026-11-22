Wien/Antalya (OTS) -

Greenpeace kritisiert das enttäuschende Ende der UN-Klimakonferenz COP31 scharf: Die Staatengemeinschaft hat darin versagt, dringend notwendige Fortschritte beim Ausstieg aus fossiler Energie zu setzen. Fehlende Zusagen zur Klimafinanzierung durch Geberländer wie der EU lähmten die Verhandlungen über Klimaschutzmaßnahmen. Klimaminister Totschnig darf nicht auf internationale Ergebnisse warten, sondern muss Klimaschutz in Österreich vorantreiben und das Klimagesetz umsetzen, fordert die Umweltschutzorganisation.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich „Die UN-Klimaverhandlungen enden ohne Ergebnis. Da im Abschlussdokument kein Verweis auf den Ausstieg aus fossilen Energien enthalten war, ist kein Abkommen besser, als ein fauler Kompromiss mit der fossilen Lobby. Der Kampf gegen die Klimakrise und für unsere Zukunft ist nicht vorbei: Wir werden weiterhin für einen gerechten Übergang hin zu einer Zukunft mit erneuerbaren Energien kämpfen.”

Noch vor Konferenzbeginn erklärten Geberländer – darunter die EU – die Diskussion rund um frisches Geld für die Klimafinanzierung für „tot“. Damit vergifteten sie das Vertrauen, das für ein starkes Abkommen nötig gewesen wäre. Doch gerade Industrieländer müssen ihren Verpflichtungen nachkommen: Mittel zur Klimafinanzierung zusichern, aus fossilen Energien aussteigen und Öl- und Gasunternehmen zur Verantwortung ziehen. Stattdessen gaben fossile Interessen bei den Verhandlungen den Ton an: Statt Öl, Gas und Kohle rasch durch erneuerbare Energien zu ersetzen, wurden riskante Scheinlösungen wie die CO₂-Speicherung vorangetrieben.

Duregger: „Ohne die nötige Finanzierung kann kein Klimaschutz umgesetzt werden. Doch statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, hatten die Delegierten nur rote Linien im Gepäck. In Antalya haben es die Staaten nicht geschafft, ihre tiefen Gräben zu überwinden. Auf der Strecke bleiben Millionen Menschen, die bereits heute durch beispiellose Hitzewellen, Dürren und Fluten ihre Existenz verlieren. Doch nichts hindert einzelne Länder daran, den fossilen Ausstieg national voranzutreiben. Klimaminister Norbert Totschnig hat sich in Antalya dafür starkgemacht – jetzt muss er diesen Kurs auch zu Hause umsetzen. Österreich braucht endlich ein starkes Klimagesetz, das den Weg freimacht für einen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Energien.“

Inhalte auf einen Blick

Thema / Anlass: Greenpeace kritisiert das Scheitern der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya.

Ergebnis: Fehlende Finanzierungszusagen und Blockade beim fossilen Ausstieg machten Einigung unmöglich.

Hauptforderung: Industrieländer müssen die Klimafinanzierung zusichern, aus fossilen Energien aussteigen und Öl- und Gasunternehmen zur Verantwortung ziehen. Klimaminister Norbert Totschnig muss in Österreich ein starkes Klimagesetz für einen verbindlichen fossilen Ausstieg umsetzen.

Akteur:innen / Adressat: Staatengemeinschaft, die EU und weitere Geberländer, Klimaminister Norbert Totschnig sowie Öl- und Gasunternehmen.

Quelle: Greenpeace Österreich.