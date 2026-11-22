Wien (OTS) -

Erster konkreter Schwerpunkt der österreichischen KI-Agenda „KIPPPUNKT“ von Staatssekretär Pröll: Mit dem Programm „Digital Überall“ sollen Bürgerinnen und Bürger den praktischen, sicheren und selbstbestimmten Umgang mit Künstlicher Intelligenz erlernen. Insgesamt starten 3.000 neue kostenlose Workshops in ganz Österreich.

Mit rund 1.000 kostenlosen KI-Workshops setzt die KI-Agenda von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll einen ersten konkreten Schwerpunkt im Bereich der KI-Kompetenzen. Die Maßnahme ist dem Handlungsfeld 07 „Österreicherinnen und Österreicher KI-fit machen“ zugeordnet.

Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Chancen und Anwendungsmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz näherzubringen und ihre Fähigkeiten im sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit KI zu stärken. Die Angebote richten sich ausdrücklich auch an Menschen ohne technisches Vorwissen.

Die ersten Workshops können ab 30. November 2026 stattfinden. Gemeinden und Vereine können die Angebote bereits seit dem 18. November über eine zentrale Plattform buchen.

KI-Fitness für alle: Lernen, verstehen und selbst anwenden

Im Mittelpunkt steht nicht die technische Entwicklung von KI, sondern ihre praktische und verantwortungsvolle Nutzung im Alltag.

Die Workshops vermitteln grundlegendes Wissen und ermöglichen den Teilnehmenden, KI-Anwendungen selbst auszuprobieren. Zu den praxisnahen Lernfeldern können beispielsweise zählen:

· KI verstehen: Was ist Künstliche Intelligenz, wie funktioniert sie und wo begegnet sie uns bereits im Alltag?

· KI praktisch anwenden: Mit KI Texte erstellen, Informationen aufbereiten, Ideen entwickeln oder alltägliche Aufgaben erleichtern.

· Informationen kritisch beurteilen: Fehlerhafte KI-Antworten, manipulierte Inhalte und Falschinformationen erkennen.

· KI sicher und verantwortungsvoll nutzen: Persönliche Daten schützen, Risiken einschätzen und KI-Ergebnisse kritisch hinterfragen.

Die Vermittlung digitaler Kompetenzen orientiert sich am Nationalen Referenzrahmen für Digitale Kompetenzen (NRDK), der digitale Fähigkeiten systematisch beschreibt und eine Grundlage für qualitätsgesicherte Bildungsangebote bildet.

She goes AI: Gezielte Angebote für Frauen

Mit „She goes AI“ ist ein eigenes Workshopformat für Frauen Teil des Programms. Es soll insbesondere Frauen den niederschwelligen Zugang zu Künstlicher Intelligenz erleichtern, Berührungsängste abbauen und zur aktiven Nutzung neuer Technologien ermutigen.

Die Angebote verbinden grundlegende Informationen mit praktischen Anwendungsbeispielen und schaffen einen Rahmen, in dem KI ohne technische Vorkenntnisse ausprobiert werden kann.

Insgesamt 3.000 kostenlose Workshops bis Ende 2027

Mit insgesamt rund 3.000 neuen kostenlosen Workshops wird das österreichweite Bildungsangebot bis Ende 2027 fortgesetzt und ausgebaut.

Neben Künstlicher Intelligenz umfasst das Programm drei weitere Schwerpunkte:

· Digitale Seniorinnen- und Seniorenbildung: Sicherer und selbstständiger Umgang mit Smartphones, Internet und digitalen Anwendungen.

· Digitale Amtswege und Leben mit zunehmender Digitalisierung: Digitale Behördenservices und praktische Anwendungen im Alltag nutzen.

· Fakten erkennen im digitalen Alltag: Informationen im Internet kritisch beurteilen, verlässliche Quellen erkennen und Falschinformationen identifizieren.

Die Workshops umfassen jeweils drei Unterrichtseinheiten, sind kostenlos und richten sich insbesondere an digitale Einsteigerinnen und Einsteiger.

Durch die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen und regionalen Bildungseinrichtungen finden die Angebote direkt vor Ort statt. Damit werden auch Menschen erreicht, die aufgrund von Entfernung, fehlenden Vorkenntnissen oder anderen Zugangshürden klassische Weiterbildungsangebote seltener nutzen.

58 ausgewählte Bildungsanbieter sorgen für österreichweite Umsetzung

Das Netzwerk verbindet etablierte Erwachsenenbildungseinrichtungen mit spezialisierten Bildungsanbietern sowie gemeinnützigen und regional verankerten Organisationen.

Ausgewählte Anbieter im Überblick:

· Große Erwachsenenbildungseinrichtungen: Berufsförderungsinstitute in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark sowie Burgenländische Volkshochschulen, VHS Linz, Volkshochschule Oberösterreich, Volkshochschule Steiermark und Volkshochschule Tirol.

· Spezialisierte Bildungsanbieter: Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT), CONEDU, PANDA EDU, bit schulungscenter und B.I.K.E. Bildungsinstitut.

· Frauen- und zielgruppenspezifische Organisationen: Frauen für Frauen, Business Frauen Center und Verein Frauengleichstellung Steyr.

· Gemeinnützige und regionale Organisationen: Caritas Oberösterreich, Diakonie Flüchtlingsdienst, Die Kärntner Volkshochschulen und Salzburger Bildungswerk.

Die Auswahl verdeutlicht die breite regionale und institutionelle Verankerung des Programms. Unterschiedliche Bildungsträger und Zielgruppenzugänge ermöglichen eine bedarfsgerechte Durchführung in ganz Österreich.

Digital Überall: Mehr als 70.000 Teilnahmen und hohe Zufriedenheit

Mit dem Programm „Digital Überall“ hat sich seit 2024 ein österreichweites Angebot für kostenlose digitale Weiterbildung etabliert.

Bisherige Ergebnisse auf einen Blick:

Maßnahme

Ergebnisse

Durchgeführte Workshops und Workshopreihen

Über 7.000

Teilnahmen

Rund 70.000

Regionale Reichweite

Rund 50 % der österreichischen Gemeinden erreicht

Ländlicher Raum

Fast 60 % der über Gemeinden gebuchten Workshops fanden in ländlichen Gebieten statt

Ältere Zielgruppen

61 % der Teilnehmenden waren über 55 Jahre alt

Erreichte Weiterbildungsferne

53,3 % hatten in den drei Jahren zuvor keine Weiterbildung zu digitalen Kompetenzen besucht

Zufriedenheit

94 % der befragten Teilnehmenden waren sehr oder eher zufrieden

Die Ergebnisse zeigen insbesondere, dass das Programm Menschen erreicht, die bisher wenig Zugang zu digitaler Weiterbildung hatten. Der hohe Anteil älterer Teilnehmender und von Personen ohne jüngste digitale Weiterbildung unterstreicht die Bedeutung niederschwelliger, wohnortnaher Angebote.

Mit den neuen KI-Workshops wird dieser Ansatz auf eine Schlüsseltechnologie ausgeweitet, die zunehmend Einfluss auf Arbeitswelt, Kommunikation und gesellschaftliche Teilhabe nimmt.

Europäische Auszeichnung für Digital Überall

Das Programm wurde im November 2025 mit dem European Digital Skills Award 2025 in der Kategorie „Inclusion in the Digital World“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt den österreichischen Ansatz, digitale Kompetenzen durch kostenlose, praxisorientierte Angebote unmittelbar zu den Menschen zu bringen.

Workshops buchen: So funktioniert es

Gemeinden, Städte und Vereine können die kostenlosen Workshops seit 18. November 2026 über die zentrale Buchungsplattform anfragen und gemeinsam mit den Bildungsanbietern vor Ort organisieren.

Bürgerinnen und Bürger können über die Online-Workshopsuche ab 30. November passende Angebote finden und sich bei den jeweiligen Veranstaltern anmelden.

Die wichtigsten Termine:

· 18. November 2026: Start der Buchungsmöglichkeit für Gemeinden und Vereine

· 30. November 2026: Beginn der neuen Workshops

Weitere Informationen und Workshopbuchung:

www.digitalaustria.gv.at/kompetenzen/workshops.html

Informationen zur österreichischen KI-Agenda „KIPPPUNKT“:

www.kipppunkt.gv.at/agenda/