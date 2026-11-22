Wien (OTS) -

Anlässlich des voraussichtlichen Scheiterns weitreichender Beschlüsse bei der UN-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya übte FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Thomas Spalt Kritik an der Verhandlungslinie der Europäischen Union. Berichten zufolge stehe die Konferenz vor einem Abschluss ohne ein ausdrückliches Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Für den freiheitlichen Abgeordneten sei dies der endgültige Beweis, dass der europäische Weg in der Klimapolitik international völlig isoliert sei.

„Dass dieser sündteure Klimagipfel offenbar ohne die üblichen Belastungspakete zu Ende geht, ist eine gute Nachricht für unseren Standort. Der Rest der Welt hat den Brüsseler Eliten eine Lektion erteilt: Niemand außerhalb Europas ist bereit, für diesen grünen Klimawahn seine eigene Wirtschaft an die Wand zu fahren. Während die EU und unsere heimische Verlierer-Koalition den Menschen das Heizen und Autofahren unleistbar machen, pfeifen andere Staaten völlig zu Recht auf diesen wirtschaftlichen Selbstmord“, erklärte Spalt.

Dass im aktuellen Beschlussentwurf zudem Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCUS) forciert werden sollen, habe bei Umweltorganisationen für massive Enttäuschung gesorgt. Laut Spalt zeige diese Entwicklung jedoch lediglich, dass pragmatische Lösungen und Technologieoffenheit abseits von Verboten international an Bedeutung gewännen.

„Es ist bezeichnend, wie die Systemparteien und diverse NGOs aufheulen, sobald jemand auf Innovation und Technologieoffenheit statt auf grüne Planwirtschaft setzt. Die Realitätsverweigerung der EU-Delegation, die hier einen völlig aussichtslosen Abwehrkampf führt, ist beispiellos. Anstatt hunderte Delegierte auf Steuerzahlerkosten an die türkische Riviera zu fliegen, sollte man diesen globalen Wanderzirkus, der ohnehin keine echten Lösungen bringt, endlich hinterfragen“, forderte der Umweltsprecher.

Abschließend pochte Spalt auf eine sofortige Kehrtwende in der österreichischen Umweltpolitik. „Wir brauchen keine von Brüssel diktierte Deindustrialisierung, sondern eine Politik mit Hausverstand, die unsere heimischen Betriebe schützt und die Bürger entlastet. Der sogenannte Green Deal gehört endlich begraben. Für uns Freiheitliche ist klar: Österreichs Wohlstand und unsere hart arbeitende Bevölkerung müssen an erster Stelle stehen, nicht die utopischen Fantasien einer realitätsfremden Klimapolitik!“, hielt der freiheitliche Umweltsprecher fest.