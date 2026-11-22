Wien (OTS) -

„In Dubai hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, von Kohle, Öl und Gas wegzukommen. Drei Jahre später werden weder die Ursachen noch die einzige Lösung für die Klimakrise im Abschlussdokument mit einem einzigen Wort erwähnt. Das ist nicht nur ein Rückschritt, sondern auch eine Schande. Saudi-Arabien und die anderen Ölstaaten können sich freuen, aber für alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, ist das eine krachende Niederlage“, sagt Lukas Hammer, Umweltsprecher der Grünen, zum vorliegenden Entwurf der Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Antalya.

„Dort, wo es der Öl- und Gaslobby ins Geschäft passt, wird der Text plötzlich sehr konkret. Während Öl, Gas oder Kohle nicht einmal erwähnt werden - geschweige denn ihr Ausstieg - gibt es für das Abscheiden und Speichern von CO₂ sogar ein konkretes Ziel. Diese Schieflage ist inakzeptabel", so Hammer und appelliert: „In dieser Form, darf die Abschlusserklärung nicht beschlossen werden.“

„Mit der Zusage, erst nächstes Jahr wieder über Geld zu reden, baut man keinen einzigen Hochwasserdamm. Während besonders gefährdete Länder um jeden Euro für den Schutz ihrer Bevölkerung kämpfen, streichen die Verursacher dieser Krise immer noch obszöne Gewinne ein“, sagt Hammer und fordert: „Die Übergewinne von fossilen Konzernen müssen endlich abgeschöpft und zur Klimafinanzierung verwendet werden. Genau dazu habe ich mit Parlamentarier:innen aus Deutschland, Mexiko und vielen anderen Ländern einen gemeinsamen Aufruf gestartet. Während sich im Abschlussdokument von Antalya nichts davon wiederfindet, werden wir in unseren Parlamenten gemeinsam für einen gerechten Beitrag fossiler Konzerne weiterkämpfen.“

Von der Bundesregierung fordert Hammer einen verbindlichen Ausstiegsplan aus fossilen Energien für Österreich. „Man kann nicht zu einer Klimakonferenz fahren und von anderen fordern, was man selbst nicht macht. Minister Totschnig braucht keine Erlaubnis aus Saudi-Arabien, um den Menschen in Österreich den Ausstieg aus Öl und Gas zu ermöglichen. Das Ergebnis dieser Konferenz zeigt einmal mehr, dass wir nicht auf die Ölscheichs und Gasoligarchen warten dürfen und uns endlich aus ihrer Abhängigkeit befreien müssen“, so Hammer.

"Ich verstehe jeden, der nach solchen Klimakonferenzen enttäuscht und wütend ist - ich bin es auch. Verantwortlich für das Ergebnis sind aber die teilnehmenden Regierungen und nicht die tausenden Aktivist:innen aus der ganzen Welt, für die die Klimakonferenzen der einzige Ort sind, auf denen ihre Stimme gehört werden kann", so Hammer abschließend.