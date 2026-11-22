Wien (OTS) -

Angesichts der vom Innenministerium veröffentlichten Asylzahlen für die ersten zehn Monate des Jahres 2026 und des von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner ausgerufenen Erfolgs einer „Minuszuwanderung“ übte der FPÖ-Bereichssprecher für Inneres, NAbg. Mag. Gernot Darmann, Kritik. Für den freiheitlichen Abgeordneten sei der Jubel des Ministers ein durchschaubares PR-Manöver, das einer sachlichen Überprüfung anhand der tatsächlichen Zahlen in keiner Weise standhalte.

„Karner feiert einen Rückgang, vergisst aber absichtlich zu erwähnen, dass er seine aktuelle Bilanz mit den absoluten Katastrophenjahren seiner eigenen Partei vergleicht. Allein in den Jahren 2022 bis 2024 wurden in Österreich fast 190.000 Asylanträge gestellt. Wenn sich der Minister jetzt hinstellt und gut 8.100 Anträge als großen Wurf verkauft, ist das eine Verhöhnung der Steuerzahler. Die ÖVP hat die Grenzen sperrangelweit offengelassen und feiert sich jetzt dafür, dass das Wasser im sinkenden Schiff ein bisschen langsamer steigt“, kritisierte Darmann.

Die wahre Dimension der Asylkrise zeige sich laut dem freiheitlichen Sicherheitssprecher in den Details der aktuellen Statistik. Von den 8.152 Anträgen seien über 5.100 nicht-originär. Dies belege den Familiennachzug und die Tatsache, dass die in den Vorjahren durchgewinkten Migranten nun ihre Familien nachholten. Zudem stehe die Zahl von 4.000 Abschiebungen mit Asylbezug in einem eklatanten Missverhältnis zu den über 9.000 heuer bereits gewährten Asyl- und Schutztiteln. Historisch betrachtet sei die Abschiebungsquote ohnehin ein Desaster: Den fast 190.000 Asylanträgen der Jahre 2022 bis 2024 stünden im selben Zeitraum lediglich 15.000 tatsächliche Ausreisen gegenüber.

„Die Mathematik der ÖVP geht hinten und vorne nicht auf. Wir haben einen gigantischen Berg an illegalen Einwanderern im Land, der unser Sozialsystem massiv belastet. Die Gesamtkosten für das Asylsystem in Österreich werden auf mehrere Milliarden Euro jährlich geschätzt. Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote von Personen aus Syrien im Jahr 2025 bei rund 33 Prozent, jene von Somaliern bei 30 Prozent. Das ist die harte Realität der ÖVP-Zuwanderungspolitik! Anstatt endlich die Grenzen dichtzumachen, fantasiert Karner von Rückkehrzentren in Ruanda. Das ist nichts als ein billiger PR-Schmäh, solange der Zustrom nicht grundsätzlich gestoppt wird. Genauso verhält es sich mit dem Familiennachzug: Ein temporäres Aussetzen ist kein echter Stopp, sondern verschiebt das Problem lediglich in die Zukunft“, erklärte der freiheitliche Abgeordnete.

Abschließend forderte Darmann einen sofortigen Systemwechsel in der Migrationspolitik: „Wir brauchen keine statistischen Taschenspielertricks, sondern die echte Festung Österreich. Das bedeutet: Aussetzen des Asylrechts auf österreichischem Boden, konsequente Zurückweisungen an den Grenzen, eine echte Deattraktivierung unseres Sozialsystems für illegale Einwanderer und eine konsequente Remigration. Die Sicherheit und der Wohlstand unserer eigenen Bevölkerung müssen endlich wieder an erster Stelle stehen!“