Linz (OTS) -

Das Land OÖ will die Alten- und Pflegeheimverordnung mit 1. Jänner 2027 neu regeln. Darin enthalten sind etwa Leistungen für Bewohner:innen, Regelungen für Heime und die Personalausstattung. Der zuständige Landesrat hat dazu einen Begutachtungsprozess angekündigt, zu dem weder die AK OÖ noch die Gewerkschaften eingeladen wurden.



„ Die neue Alten- und Pflegeheimverordnung muss echte Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und Sicherheit für die Bewohner:innen bringen. Es wäre angebracht gewesen, die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen von Beginn an einzubinden statt Verschlechterungen vorzuschlagen. Diese Vorgehensweise zeigt, dass Landesrat Dörfel kein Interesse hat, die Arbeitsbedingungen in diesem wichtigen Bereich zu verbessern “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.



Mehr als 8.000 Beschäftigte arbeiten in den oö. Alten- und Pflegeheimen. Im Jahr 2025 haben sie 15.130 Bewohner:innen betreut, dazu kamen 3.237 Personen in der Kurzzeitpflege. Im Juni des heurigen Jahres waren 1.411 Plätze in den Heimen nicht belegt, weil der Arbeitskräftebedarf nicht gedeckt werden konnte. Mit schlechteren Personalvorgaben soll jetzt aber offenbar jedes Bett geöffnet werden.



„ Es gab immer wieder Ankündigungen, dass es Verbesserungen für die Beschäftigten geben soll. Das Gegenteil ist nun der Fall. Schlechtere Personalbesetzungen bringen Überlastung, Unsicherheit und weniger Zeit für die Bewohner:innen “, so Präsident Stangl. Im Raum steht auch die Unterschreitung des Personalschlüssels für sechs Monate. Dazu können die Qualifikationen bei der Tagesmindestbesetzung gesenkt werden, anstelle von diplomiertem Personal würde nach den Plänen von Landesrat Dörfel eine Pflegefachassistenz reichen.



Forderungen der AK OÖ: