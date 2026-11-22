Wien (OTS) -

Der Vorstand der Österreichischen Ärztekammer hat eine Resolution zur aktuellen Debatte rund um die Finanzierung der Medizinischen Universitäten verabschiedet.

Die Resolution im Wortlaut:

Die Österreichische Ärztekammer fordert Wissenschaftsministerin Holzleitner auf, eine langfristig ausreichende und nachhaltige Finanzierung der Medizinischen Universitäten sicherzustellen und somit keinen Abbau ärztlicher Stellen zu provozieren.

Der mit den Budgetkürzungen einhergehende Personalabbau von hunderten Ärztestellen hätte gravierende Auswirkungen: Nicht nur würden die OP-Wartezeiten für Patientinnen und Patienten deutlich steigen – es drohen auch negative Auswirkungen sowohl auf Forschungsleistung als auch auf die ärztliche Ausbildung.

Die klare Forderung der ÖÄK ist daher: Die Ärztegehälter müssen aus dem Fixbudget herausgenommen werden und wieder ein Überschreitungsposten werden. Forschung, Lehre und Patientenversorgung müssen als untrennbare Aufgaben der Universitätsmedizin gemeinsam berücksichtigt und finanziell abgesichert werden.

Die ÖÄK verlangt dazu ein rasches Gipfelgespräch unter Einbindung des Wissenschaftsministeriums, der Medizinischen Universitäten, der Länder und der ärztlichen Standesvertretung, um eine tragfähige gemeinsame Lösung für die Finanzierungsperiode 2028 bis 2030 und darüber hinaus zu erarbeiten.

Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit der Medizinischen Universitäten zu erhalten und weiterzuentwickeln, die Spitzenmedizin abzusichern, den medizinischen Nachwuchs bestmöglich auszubilden und eine Verschlechterung der Patientenversorgung sowie längere Wartezeiten zu verhindern.