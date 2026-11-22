- 22.11.2026, 09:20:02
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Christian Hafenecker und Peter Westenthaler
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 23. November 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär, Klubobmann-Stellvertreter und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und dem ORF-Stiftungsrat Ing. Peter Westenthaler
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „ORF neu denken, Chaostage am Küniglberg beenden!“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: 01/40110-7012
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