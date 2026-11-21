Wien (OTS) -

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos gratuliert Niko Swatek herzlich zur Wiederwahl als NEOS-Landessprecher in der Steiermark: „Niko hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit Leidenschaft, Ausdauer und einem klaren politischen Kompass für die Menschen in der Steiermark arbeitet. Er steht für eine Politik, die nicht in alten Denkmustern verharrt, sondern mutig nach vorne schaut und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit bietet.“

Gerade angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen brauche es in der Steiermark mehr denn je eine starke liberale Stimme, die Reformen einfordert, Missstände aufzeigt und konstruktive Alternativen auf den Tisch legt, so Hoyos: „Mit Niko Swatek und seinem Team haben die Steirerinnen und Steirer eine starke Stimme für mehr Transparenz, einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld und die besten Chancen für kommende Generationen.“

„Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und wünsche Niko und dem gesamten steirischen Team viel Erfolg bei ihren Aufgaben. Gemeinsam werden wir NEOS zeigen, dass eine mutige, lösungsorientierte Reformpolitik einen echten Unterschied im Leben der Menschen macht“, sagt Hoyos.